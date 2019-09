Hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ, nhiều khu vực bị ngập, chia cắt

Quảng cáo

Ngày 4/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, từ tối 1/9 đến 19h ngày 3/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên- Huế có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250-450mm.

Một số nơi có lượng mưa ở mức xấp xỉ 500 mm là La Khê, Hương KHê, Chu Lễ (Hà Tĩnh), Trường Sơn (Quảng Bình), Khe Sanh, Đakrông (Quảng Trị)…

Từ nay đến ngày 5/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế 100-200mm). Khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (50-100mm). Tuy nhiên, từ ngày 6/9 mưa lớn giảm nhanh ở Trung Bộ.

Do mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng, thành phố và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai. Đặc biệt là các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vụ Quang (Hà Tĩnh), Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình), Hướng Hóa, Đăkrông (Quảng Trị).

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện khu vực Bắc Trung bộ 99/22 hồ thủy điện đang vận hành xả qua tràn, Tây Nguyên 15/67 hồ đang vận hành xả qua tràn.

Đặc biệt, thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đang xả với lưu lượng 492m3/s (thời điểm xả lớn nhất là 1.460m3/s vào 8h/ngày 3/9).

Về hồ chứa thủy lợi, hiện có 8 hồ đang vận hành xả tràn là hồ Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An), Ayun Hạ, Ia Mơr, Hoàng Ân (Gia Lai), và Buôn Yông (Đắk Lắk).

Ngoài ra, do mưa lớn, nên nhiều xã ở huyện Hương Khê, Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh bị ngập, giao thông chia cắt. Tại Quảng Bình, một người dân (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) bị lũ cuốn trôi.

Có 4 xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), xã Lâm (huyện Lệ Thủy) ngập lụt, chia cắt các khu vực trũng thấp.

Các tuyến QL12A, QL15, QL 9B ngập 6 điểm sâu 0,2 đến 1m, 13 điểm sạt lở và nhiều điểm trên tuyến đường 16, QL21A, nhiều tuyến đường liên xã bị ngập, gây chia cắt.



Ở Quảng Trị có 4 xã của huyện Đắkrông (A Ngo, Tà Long, Ba Năng, A Vao), 3 xã huyện Hướng Hóa (Thuận, Ba Tầng, A Xinh) bị ngập lụt chia cắt nhiều điểm, phải di dời 347 hộ/1.133 người.

Nhiều tuyến đường thuộc các huyện Hướng Hóa, Đắkrông bị ngập gây chia cắt 14 xã và nhánh Tây đường Hồ Chí Minh sạt lở tại Km171, 173, 193, 197, 265, 287.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ngày 4/9, ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai lưu ý tình mưa lớn sẽ kéo tiếp diễn đến 5/9 ở các tỉnh miền Trung.

Do vậy, cần chủ động sơ tán dân cư vùng trũng thấp, có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt; bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Đặc biệt, tuy tình hình mưa lũ thực tế, các địa phương có thể lùi thời gian khai giảng năm học mới.

Các địa phương tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập, vùng trũng thấp, khu vực có nguy lũ quét, sạt lở đất; khơi thông ngay các điểm bị tắc nghẽn dòng chảy.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa nhất là hồ, đập xung yếu, đang thi công và các hồ nhỏ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố.

Nam Khánh