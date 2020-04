Hóa đơn tiền điện sinh hoạt ở nhiều nơi tăng cao, EVN nói gì?

Quảng cáo

Liên quan đến việc nhiều khách hàng phản ánh hóa đơn tiền điện tăng trong kỳ hóa đơn kỳ phát hành tháng 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, đã ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân các địa phương về việc hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng cao.

Theo EVN, đây là hiện tượng có tính quy luật thời tiết hàng năm. Ở nhiều khu vực, nhất là ở phía Nam, theo quy luật thời tiết, tháng 3 năm nay 2020 có một số ngày nắng nóng gay gắt và kéo dài trên 35 độ. Khi vào mùa nắng nóng, các hộ khách hàng sử dụng nhiều các thiết bị làm mát, nên tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng, nên càng tốn nhiều điện hơn.

Một lý do quan trọng khiến hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình gia tăng, theo EVN, là năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Do dó, việc sử dụng điện sinh hoạt tăng nhiều hơn những năm trước đó.

“Số liệu của EVN cho thấy, lượng điện sinh hoạt trên toàn quốc tháng 3/2020 tăng tới 8,55 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng thành phố Hà Nội tăng 17% và TP.HCM tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019”, EVN cho hay.

Đại diện EVN cũng cho biết, dự báo trước tình hình hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao mùa nắng nóng, nên bên cạnh việc tuyên truyền, các công ty điện lực đã phúc tra chỉ số công tơ do bộ phận độc lập thực hiện với 100% hóa đơn có mức tăng trên 30%, trước khi phát hành tới khách hàng.

Khi nhận được thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện, trong vòng 24h điện lực sẽ cử nhân viên phối hợp cùng khách hàng đối soát chỉ số đồng hồ, lượng điện tiêu thụ trong kỳ, hóa đơn tiền điện.

“Tập đoàn đã hoàn thiện và từ tháng 3/2020 áp dụng mẫu Hoá đơn mới, trong đó khách hàng có những thông tin cụ thể về tình hình sử dụng điện của tháng có so sánh với các tháng liền kề và các tháng của năm trước. Ngoài ra khách hàng còn có thể so sánh mức độ sử dụng của gia đình mình với các gia đình trong cùng khu vực theo theo tháng, mùa trong năm”, EVN cho hay.

Về việc giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVN cũng cho biết, từ đầu tháng 4 đã có báo cáo, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra với Bộ Công Thương và Chính phủ. Bộ Công Thương cũng đã chính thức đề xuất Chính phủ phương án giảm giá điện, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, chưa có quyết định chính thức và hướng dẫn thực hiện của cơ quan có thẩm quyền về việc giảm giá điện, thời gian áp dụng.

“Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị cam kết huy động đầy đủ nhân lực, vật lực để triển khai ngay khi có quyết định và hướng dẫn thực hiện việc giảm giá điện Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng nhằm góp phần chung tay hỗ trợ khách hàng tác động bởi dịch COVID-19”, đại diện EVN cho hay.

Để kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng điện, ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình, EVN đề nghị khách hàng, người dân cần thật sự quan tâm và thực hành tiết kiệm điện theo các biện pháp mà Bộ Công Thương và EVN đã khuyến cáo (như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, điều hoà nhiệt độ làm mát chỉ đặt từ 26 độ trở lên…). Đặc biệt, các hộ gia đình hãy tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên để tiết kiệm điện.

Phạm Tuyên