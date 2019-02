Hoa nhập hàng chục triệu đồng hút khách ngày lễ Valentine

Từ đầu tuần nay, chuỗi cửa hàng hoa Lejour tại Hà Nội và TPHCM luôn tấp nập khách đặt hoa cho ngày Valentine. Bà Vũ Thu Trang, Giám đốc chuỗi cửa hàng hoa này chia sẻ: “Ngày hôm nay, cửa hàng chúng tôi quá tải đơn khách đặt hoa bó cho kịp để ngày mai ship đến đúng địa chỉ yêu cầu của khách hàng”.

Bó hoa hồng trị giá hàng chục triệu đồng liên tục được khách đặt mua cho ngày lễ tình nhân 14/2

Theo bà Trang, đa phần khách lựa hoa hồng nhập có giá từ 800- 5 triệu đồng/bó. Nếu khách có nhu cầu hơn có thể lựa hoa lên đến hàng chục triệu đồng. xu hướng mới năm nay tặng hoa trong ngày lễ tình yêu là chọn hoa và lá đệm, giấy gói ngoại nhập. Giá hoa hồng nhập với các màu như: màu mỡ gà, tím môn…

"Giá nhập hoa năm nay không tăng so với Tết và nguồn cung không bị khan hiếm bởi cách khá xa đợt nghỉ Tết. Do đó, so với dịp Valentine năm ngoái, giá chỉ tăng khoảng 10%. Về màu sắc và độ bền hoa hồng nhập đa số bền hơn, ít bị rụng cánh như hồng trong nước nhờ kỹ thuật trồng và sự bảo quản tốt. Mặc dù hoa nhập cho giá khá cao xong người tiêu dùng vẫn lựa chọn”,Bà Trang cho biết thêm.

Khách tấp nập đặt mua hoa tại chuỗi cửa hàng hoa Lejour. Ảnh: Ngọc Mai

Còn tại các điểm chợ dân sinh và một vài gánh hàng rong, hoa hồng đang có giá từ 8.000 - 15.000 đồng/bông. Một số tiểu thương cho biết thời điểm này chỉ còn cách ngày lễ 14/2 khoảng 1 ngày nên giá hoa sẽ tăng lên từng giờ, đỉnh điểm có thể cao đến 40.000 - 50.000 đồng/cành.

Vào dịp valentine 2019, ngoài hoa hồng nội thì một số hoa nhập khẩu có giá "khủng" vẫn được nhiều đối tượng khách hàng săn đón, chủ yếu là phân khúc khách hàng cao. Theo tìm hiểu của phóng viên, hoa hồng của Ecuador có giá 100.000 - 140.000 đồng/bông. Tương tự hoa hồng Hà Lan có giá 150.000 - 250.000 đồng/bồng, cũng được săn đón dịp Valentine năm nay còn có Mẫu đơn, hiện loại hoa này đang có giá 350.000 đồng/cành.

Chị Thu Thảo, chủ shop hoa trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) cho biết: "Vào mùa Valentine 2019, khách hàng thường săn tìm các loại hoa có kiểu dáng đẹp lạ và độc đáo như giống hồng Ecuador gồm hồng Blue, hồng phủ socola, hoặc giống hồng từ Nhật Bản. Khách thường yêu cầu gói các bó hồng cỡ lớn nên giá thành từ 10 - 20 triệu đồng/bó là chuyện thường tình. Đôi khi có khách còn yêu cầu gói hình trái tim 99 bông, hoặc 100 bông."

Các năm trước có xu hướng tặng hoa thành từng bó lớn, càng nhiều hoa càng đẹp và càng sang trọng. Nhưng năm nay, các cửa hàng hoa lại có xu hướng tặng hoa hồng single - tức là cả bó hoa to chỉ có một bông hồng duy nhất là trung tâm điểm nhấn, còn xung quanh có thể sử dụng nhiều loại hoa nhạt màu phụ trợ khác như hoa cẩm tú cầu, hoa sao, hoa hải quỳ... Những bó hoa single này thường mang ý nghĩa "Chỉ yêu mình em" nên rất được đấng mày râu ưa chuộng chọn mua tặng một nửa của đời mình.

Tuy nhiên, những bó hoa single này có giá đắt đỏ không kém những bó hoa hồng lớn. Lý do là bởi các loại hoa phụ trợ cũng đều là các dòng hoa ngoại nhập, hết sức đắt đỏ và tinh tế, khi sử dụng không chỉ giúp bổ trợ cho hoa hồng mà còn khiến đóa hồng trở nên rực rỡ và đẹp mắt hơn. Một bó hoa single có giá từ 300.000 đồng đến cả triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng và loại hoa.

Bên cạnh hoa tươi, thị trường hoa sáp, hoa hồng vĩnh cửu, hoa hồng lụa cũng đang rất sôi động và nhộn nhịp. Nhiều shop online cho biết mặt hàng hoa sáp chưa bao giờ hết "hot" trong dịp Valentine. Mỗi bó hoa hồng sáp được đặt trong hộp giấy cao cấp có mùi thơm đặc trưng có giá từ 400.000 - 700.000 đồng, thường được tặng kèm thêm socola hoặc quà tặng như gấu bông, mỹ phẩm.

Còn hoa lụa được làm tinh tế không khác gì hoa thật được bán với giá 100.000 đồng/bông, 300.000 - 1 triệu đồng/bó hoặc một box hoa. Được biết, dòng hoa hồng lụa này được ưa chuộng đặc biệt vì có màu sắc tươi sáng, bền lâu, được gia công y như thật.

Bên cạnh những bó hoa tiền triệu, các tiệm kinh doanh hoa tại Hà Nội đa số còn nhập các loại quà tặng để bán kèm như trang sức, mỹ phẩm, chocolate..., trong đó một số hộp hoa kèm quà tại các cửa hàng có giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Nhân viên một cửa hàng hoa tại Hai Bà Trưng báo giá hộp hoa gần 90 triệu đồng, trong đó riêng tiền hoa là một triệu đồng và bộ kim cương 88 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể chọn loại hoa có giá cao hơn, như vậy giá mỗi hộp quà có thể lên tới 90 đến 100 triệu đồng.

"Sản phẩm này chúng tôi đã ra mắt từ vài tháng trước. Tuy nhiên, thường đến những dịp đặc biệt như thế này thì mới có khách đặt", quản lý cửa hàng cho hay. Những hộp hoa khác trong cửa hàng có thể kèm mỹ phẩm, nước hoa, chocolate... cũng có giá từ 2 đến 10 triệu đồng, có thể điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu của khách.

Ngọc Mai