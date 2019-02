Hoa quả ở Sài Gòn tăng giá mạnh ngày rằm tháng Giêng

Trái cây hiện đã về nhiều tại các chợ lẻ. Ở 3 chợ đầu mối lớn của TPHCM, giá cả trái cây không tăng so với trước tết. Tuy nhiên khi về chợ lẻ, nhiều tiểu thương vẫn đẩy giá lên mức cao, mỗi nơi mỗi giá. Như mãng cầu giá từ 55.000-65.000 đồng/kg, nhưng ở quầy hàng khác thì giá từ 75.000 đồng/kg trở lên. Tiểu thương lý giải do hàng của họ loại 1, phải cao hơn so với hàng loại 2, 3...