Học và làm việc online mùa COVID-19, các gia đình chi tiền 'chục triệu' sắm máy tính

Anh Nguyễn Hùng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, gia đình có 2 máy tính xách tay phục vụ 2 vợ chồng làm việc liên tục. Vì dịch COVID-19, mới đây, anh phải sắm thêm 2 máy tính xách tay nữa cho việc học online tại nhà của hai bé học tiểu học.



Còn chị Thu Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi là giáo viên cấp 1. Hai đứa con đang học lớp 7 và đại học từ khi nghỉ học ở trường tới nay đều phải học trực tuyến. Trước đây, nhà chỉ cần một cái máy tính là đủ vì nhu cầu sử dụng không nhiều, nhưng nay con học cũng cần máy tính, mẹ dạy cũng cần máy tính, nhiều hôm còn bị trùng thời gian nên rất bất tiện. Khoảng 2 tuần trước, tôi đã phải mua thêm cái laptop mới hơn 10 triệu đồng để việc học và dạy thuận tiện hơn".

Trong khi đó, chị Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) lại phải nhường máy tính làm việc hàng ngày của mình cho con học trực tuyến và bắt đầu công việc của mình vào đêm khuya.

“Dù cần sử dụng nhưng mình vẫn phải ưu tiên cho việc học tập của con. Mà con dùng thì thôi mẹ, nên gần tháng nay, tôi chủ yếu phải làm việc sau khi con đi ngủ. Nếu tới đây, dịch bệnh chưa được khống chế, các con vẫn nghỉ học và học trực tuyến dài ngày, chắc tôi sẽ mua thêm cái máy tầm 5 -7 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu sử dụng ở giai đoạn này”, chị Hương cho hay.

Còn anh Trung Tuyến (Thanh Xuân, Hà Nội), vì dịch COVID-19 lần này, anh vừa phải mua thêm chiếc máy tính xách tay để phục vụ công việc cho cả hai vợ chồng và việc học cho một bé cấp 1 và một bé cấp 2.

“Do đặc điểm công việc, chúng tôi chỉ sử dụng máy tính ở chỗ làm. Về nhà có thể xử lý nhanh qua máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, thời gian này nghỉ dài, học trên máy tính bảng cũng bị hạn chế nhiều cái nên vẫn phải sắm laptop”, anh Tuyến chia sẻ.

Thị trường máy tính mùa dịch COVID-19 còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ việc bán hàng online. Tại các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, hay nhiều cửa hàng bán lẻ đã chuyển mạnh từ “offline" sang "online”.



Dù đang trong thời điểm tất cả các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa bán hàng trực tiếp, những hệ thống bán lẻ này vẫn “mở cửa” online. Khách hàng có nhu cầu có thể chọn mua qua website của công ty hoặc gọi hotline miễn phí cước để được giao hàng tận nơi.

Theo đại diện của hệ thống bán lẻ FPT Shop, doanh số máy tính xách tay tháng 2 và 3 tăng lần lượt là 79% và 153% so với tháng 1/2020. Đặc biệt, ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 80% so với cùng kỳ do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp để thích ứng với tình hình chung, trong đó có tăng cường kênh bán hàng online phục vụ khách hàng ngay tại nhà.



Việc bán hàng online càng trở nên quan trọng và là “cứu cánh” cho doanh nghiệp nếu thời gian cách ly nhằm đối phó với dịch COVID-19 còn tiếp tục kéo dài.



Còn hệ thống bán lẻ lớn nhất hiện nay là Thế Giới Di Động, ông Đặng Thanh Phong - trưởng phòng truyền thông - cho biết so với lũy kế đầu năm 2019, sản phẩm điện thoại và điện tử tăng trưởng dương trong khi nhóm điện lạnh và gia dụng tăng trên 15%. Đặc biệt ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 80% so với cùng kỳ do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch.

Đại diện Thế Giới Di Động thì cho biết để tăng doanh thu trong thời gian tới, ngoài việc tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu cao trong mùa dịch thì hãng cũng sẽ tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa kênh bán hàng online.

Trên trang web bán hàng trực tuyến các siêu thị điện máy ghi nhận giá máy tính giảm giá từ 10-25% so với trước. Đại diện các siêu thị điện máy cho rằng, dù bán cháy nhưng siêu thị đồng hành cùng cộng đồng trong mùa dịch COVID-19. Anh Minh Anh, chuyên gia tư vấn siêu thị điện máy Media Mart cho biết, với đối tượng khách hàng cấp 2, cấp 1 anh Minh Anh tư vấn nên chọn loại nhỏ gọn nhẹ dưới 1,5 kg để không quá nặng so với tuổi các em, mà vẫn có thể sử dụng cho các nhu cầu bình thường như cài từ điển, học tiếng Anh qua bài hát... Tìm hiệu trên thị trường cho thấy, ngoài những loại trên 10 triệu, máy tính xách tay mức giá dưới 5 triệu đồng cũng có khá nhiều sự lựa chọn và được thiết kế gọn nhẹ. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có tiền triệu mua máy tính xách tay cho con học trong mùa dịch này, nhiều gia đình chọn giải pháp cho con học qua điện thoại của mình để giảm chi phí.

Ngọc Mai