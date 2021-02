Hơn 300 ngàn sản phẩm của Doji đã đến tay khách hàng dịp thần tài 2021

Bên cạnh đó, vàng ép vỉ Âu Vàng Phúc Long, Nhẫn Lôc – Phát – Tài… là những sản phẩm đóng mác DOJI cũng được lòng nhiều khách hàng mua để cầu may.

Chiến dịch Thần Tài của DOJI đã bán được hơn 300 ngàn sản phẩm, trong đó, chỉ riêng hai ngày, Mùng 9 và Mùng 10 Tháng Giêng Âm lịch, DOJI đã có 260 ngàn sản phẩm được bán ra trên toàn hệ thống của DOJI. Những sản phẩm hút khách nhất phải kể đến như: Vàng ép vỉ Kim Ngưu, Âu Vàng Phúc Long; Kim Thần Tài…

Đặc biệt, năm nay, DOJI còn tiêu thụ được một số lượng lớn các sản phẩm Vàng 3D thời trang có trọng lượng nhẹ, thiết kế tinh xảo được giơi trẻ ựa chuộng, Gần 3000 sản phẩm Charm vàng 24K công nghệ 3D đã bán hết ngay lập tức chỉ trong buổi sáng Mùng 10. Những sản phẩm Trang sức Vàng ta đặc sắc của DOJI trình làng trong dịp này với thiết kế dẫn đầu xu hướng cũng mang đến cho khách hàng thêm sự lựa chọn trong “Ngày hội Vàng”.

Ngoài ra, Các sản phẩm Quà tặng Vàng Kim Bảo Phúc được sản xuất bằng công nghệ Nano hiện đại như Linh vật Kim Ngưu, Lá bồ đề phủ vàng… cũng vô cùng hút khách. Trang sức cao cấp cũng được khách hàng tìm mua dịp này tại các Trung tâm và cửa hàng của DOJI và Thê Giới Kim Cương.

Điều này cho thấy, sản phẩm của DOJI đã đánh trúng nhu cầu, tâm lý và thị hiếu của khách hàng, giúp DOJI tiếp tục mở rộng thị phần trong mảng kinh doanh Vàng – Trang sức tại Việt Nam.

Đề cao sự an toàn cho khách hàng trong mùa dịch

Dịp Thần Tài năm 2021 rơi đúng vào thời điểm dịch Covid có những diễn biến phức tạp. DOJI đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng dịch an toàn để người dân trải nghiệm mua sắm an toàn, hoàn thành ước nguyện cầu may trong “Ngày hội Vàng”.

Tại tất cả các điểm bán, DOJI đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Đo nhiệt độ cho khách hàng trước khi tiến vào không gian mua sắm; Mời khách hàng rửa tay sát khuẩn khi đến cửa hàng bằng máy khử khuẩn tự động ngay tại cửa; Mời khách hàng luôn mang khẩu trang và nhân viên DOJI cũng luôn tuân thủ mang khẩu trang khi giao tiếp với khách hàng. Khi thanh toán tại quầy, khách hàng thực hiện giãn cách theo khoảng cách an toàn, tránh chen lấn.