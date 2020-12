Hơn 300 tỷ đồng hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao điều trị HIV, Lao sang BHYT

Quảng cáo

Dự án LHSS có 4 mục tiêu chính, như: Tăng cường hệ thống quản trị tài chính công nhằm tăng hiệu quả của chính sách BHYT. Cùng đó, dự án sẽ hỗ trợ để tăng cường và cải thiện sử dụng hiệu quả nguồn tài chính trong nước cho dịch vụ phóng và điều trị HIV; Chuyển giao chương trình chống Lao sang BHYT chi trả... Mục tiêu của chương trình là hướng tới chấm dứt HIV và bệnh Lao tại Việt Nam vào năm 2030.Giám đốc USAID tại Việt Nam – bà Ann Marie Yastishock đánh giá, Việt Nam là điển hình về chuyển giao thành công chương trình phóng chống HIV từ vốn tài trợ quốc tế sang nguồn lực trong nước với Quỹ BHYT là cơ chế tài chính chủ chốt. Việt Nam hiện có 90% bệnh nhân HIV đã tham gia BHYT và được Quỹ chi trả mua thuốc kháng virus HIV (phần chiếm nhiều kinh phí nhất trong chữa trị HIV).Dự án LHSS sẽ triển khai trong 4 năm (từ nay tới năm 2024), với kinh phí dự kiến 13,9 triệu USD (hơn 319 tỷ đồng), do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ.Trong khuôn khổ dự án, sẽ nghiên cứu đánh giá thuốc TLD trong điều trị HIV, so với thuốc TLE và LNZ đang áp dụng hiện nay. Khi thuốc TLD có giá thành thấp hơn, hiệu quả mang lại cũng tương đương. Nếu dùng TLD để thay thế trong phác đồ điều trị ARV có thể giúp BHYT tiết kiệm khoảng 109 tỷ đồng mỗi năm so với hiện nay.Tính tới tháng 10/2019, Việt Nam có trên 211 nghìn người nhiễm HIV, trong đó có trên 142.600 người sử dụng thuốc kháng virus HIV (thuốc ARV). Trước năm 2014, thuốc ARV tại Việt Nam được cung cấp bởi các nguồn tài trợ quốc tế (trên 90%), nên từ năm 2013 nguồn kinh phí chữa trị HIV đã được chuyển dần sang Quỹ BHYT.Từ tháng 3/2019, Quỹ BHYT đã chi trả cho thuốc điều trị HIV, tới nay đã có hơn 70.000 bệnh nhân nhận thuốc ARV từ BHYT, thời gian tới sẽ tiếp tục được chuyển giao người nhiễm HIV sang Quỹ HBYT chi trả.Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ để hoàn thiện hệ thống BHYT Việt Nam, với nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kết quả điển hình như đấu thầu tập trung thuốc BHYT, nâng cao năng lực cán bộ; chuyên giao phần mềm cung ứng thuốc tập trung cho BHXH Việt Nam…Theo ông Sơn, kết quả trên là cơ sở quan trọng để thời gian tới BHXH Việt Nam và USAID tiếp tục hiệu quả hơn nữa, như nâng cao quản lý tài chính BHYT, giám sát thanh toán BHYT, quản lý hiệu quả thuốc và vật tư y tế…

Lê Hữu Việt