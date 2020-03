Hơn 5.500 ngồi nhà bị sập, tốc mái do mưa đá, dông lốc

Quảng cáo

Sáng 4/3, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, do do ảnh hưởng của không khí khí lạnh, từ tối 2/3 đến ngày 3/3, mưa đá, dông lốc, sét đã xảy ra tại 7 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc: Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Sơn La.

Một số khu vực có mưa lớn như: Hòa Bình (Hòa Bình) 76mm, Bắc Mê (Hà Giang) 95mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 62mm, Xím Vàng (Sơn La) 53mm, Láng (Hà Nội) 139mm, Hoài Đức (Hà Nội) 101mm, Chí Linh (Hải Dương) 98mm, Nho Quan (Ninh Bình) 66mm, Cẩm Thủy (Thanh Hóa) 62mm.

Đặc biệt, tại Hà Nội chiều 3/3 đã xảy ra mưa lớn với lượng mưa từ 40-60mm/1h. Đây là lượng mưa lớn nhất vào tháng 3 tại Hà Nội trong khoảng 50 năm qua, kể từ năm 1971 đến nay.

Ngoài ra, tại bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận lũ quét cục bộ vào lúc 16 giờ ngày 2/3.

Tính đến sáng sớm 4/3, dông lốc, sét, mưa đá đã làm 1 người chết ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn (Hà Giang) và 16 người bị thương (Yên Bái 6 người và Hà Giang 10 người).

Đến nay, có trên 350 nhà bị sập, hơn 5.200 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Cùng đó, có 22 điểm trường và 7 công trình văn hóa, 3 nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, 1 cầu giao thông bị cuốn trôi, 34 cột điện bị gãy đổ.

Mưa đá, dông lốc cũng làm trên 410 ha lúa, 390 ha hoa màu, trên 90 ha cây trồng lâu năm, trên 350 ha cây ăn quả… bị thiệt hại.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc, sau đó sẽ lan ra các tỉnh miền Bắc và tràn xuống Trung Trung bộ.

Mưa đá phủ trắng các con đường ở Lai Châu

Ngày 4/3, ở miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bắc Trung dộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Trước nguy cơ về mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá có khả năng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai nói trên, thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.



Các địa phương chủ động tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đối với việc khắc phục nhà bị hư hỏng do mưa đá và dông lốc, Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các địa phương huy động các nguồn lực để khắc phục theo hướng chuyển đổi từ mái lợp tấm Proximang sang mái tôn lạnh để ổn định lâu dài.

Nam Khánh