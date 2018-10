Hơn trăm nghìn thẻ thu phí cao tốc Nội Bài-Lào Cai thất lạc

Theo VEC, từ tháng 1-8/2015 đã có hơn 3,4 triệu thẻ thu phí được phát ra tại 11 trạm thu phí trên tuyến Nội Bài – Lao Cai. Tuy nhiên, có tới 137.221 thẻ không thu hồi được, chiếm 3,97% số lượng thẻ phát ra. Như vậy, có tương đương từng đó số xe sử dụng đường không trả phí.



Nguyên nhân, theo VEC, thời điểm trên tuyến đường có thi công một số hạng mục công trình, nhà thầu phải mở 238 điểm mở nối với các tuyến dừng địa phương để vận chuyển máy móc, vật liệu. Dù đã nhắc nhà thầu, nhưng điểm mở nhiều, dàn trải nên khó kiểm soát hết, đặc biệt về ban đêm. Cũng có tình trạng người dân phá hàng rào để đi lại, tạo thêm điểm mở. Do đó, các phương tiện lợi dụng điểm mở này để ra khỏi cao tốc không qua trạm thu phí.



Bên cạnh đó, hệ thống thu phí đang trong quá trình lắp đặt, chưa hoàn chỉnh cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng không thu hồi được thẻ định danh đầu vào; xe miễn phí lưu thông trên đường cao tốc; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của thu phí viên còn hạn chế.



Để xảy ra tình trạng trên, VEC O&M đã phê bình Phó giám đốc phụ trách khai thác dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch. Khiển trách, luân chuyển công việc khác đối với Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.



VEC O&M đã khiển trách kỷ luật 25 nhân viên, trưởng, phó ca, giám sát viên thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và phê bình 79 nhân viên vận hành, thu phí, kế toán, thống kê, báo cáo do thiếu ý thức trong công việc. Đối với Giám đốc VEC O&M không được bình xét thi đua cuối năm 2015.



Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, do VEC làm chủ đầu tư, thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến từ 21/9/2014.

Dự án BOT nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dừng thu phí từ 10h ngày 29/10, do chậm khắc phục hư hỏng. Trên thực tế, từ khi đưa vào khai thác, dự án có nhiều tồn tại, UBND tỉnh Bình Định, các cơ quan chức năng và người dân đã nhiều lần phản ánh về chất lượng khai thác của dự án. Trước đó, sau khi xảy ra hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chủ đầu tư chậm khắc phục, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan, tăng cường giám sát chất lượng các tuyến đường BOT. Nếu chủ đầu tư nào chậm khắc phục hư hỏng thì dừng thu phí.

