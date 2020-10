Honda Việt Nam đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền ATGT cho trẻ em

Quảng cáo

Chương trình hướng dẫn an toàn giao thông mang tên “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản mới “Vui giao thông” đã chính lên sóng VTV3 lúc 18h50 thứ 7, ngày 19/9 và mang đến cho trẻ em sự hào hứng, qua các những hình ảnh sống động, tươi vui.



Hai tập phim đầu tiên mang tên gọi “Một ngày ở bảo tàng – gia đình phương tiện” và “Bóng bay chạy trốn – Đường dành cho người đi bộ” đã mở ra thế giới giao thông đầy mới mẻ và thú vị với các bé.

“Tôi yêu Việt Nam” mùa này có tên gọi “Vui giao thông” xoay quanh ba nhân vật ngộ nghĩnh là bạn Bi (Khỉ) - Bo (Mèo) - Ben (Tắc kè) với ba cá tính khác nhau. Mỗi tập phim là một bài học, câu chuyện giao thông thông qua lăng kính hồn nhiên, sinh động của ba nhân vật hoạt hình.

Chương trình “Vui giao thông” gồm 26 tập phim, mỗi tập 5 phút. Sau buổi phát sóng đầu tiên vào thứ 7, 19/9, lúc 18h50, chương trình sẽ tiếp tục mỗi chiều thứ bảy hàng tuần và phát lại 16h10 thứ hai hàng tuần trên VTV3.

Năm 2020, “Tôi yêu Việt Nam” với phiên bản hoàn toàn mới, hướng đến lứa tuổi mầm non (3 - 5 tuổi), là độ tuổi hình thành nhận thức và cũng bắt đầu tham gia giao thông.

Ngoài phát trên sóng VTV3, loạt phim hoạt hình “Tôi yêu Việt Nam” còn được phát trên kênh Youtube và Fanpage chính thức của “Tôi yêu Việt Nam”, đồng thời, phát trên kênh Youtube POPS Kids, kênh giáo dục và giải trí hàng đầu cho trẻ em tại Việt Nam.

Bên cạnh series phim hoạt hình trên các kênh truyền thông, “Tôi yêu Việt Nam” mùa mới còn triển khai thí điểm hoạt động đào tạo cho các bé tại trường mầm non. Trong năm học 2020 - 2021, chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Lâm Đồng, Cần Thơ, mỗi tỉnh thành 3 trường mẫu giáo.

Tham gia hoạt động đào tạo tại trường học, các bé sẽ có cơ hội nhập vai các nhân vật khác nhau trong hoạt động giao thông: người tham gia giao thông, người điều hành giao thông, trải nghiệm các tình huống thực tế với các tài liệu hướng dẫn tham gia giao thông an toàn do HVN phối hợp với Bộ GD-ĐT, Vụ Giáo dục Mầm non biên soạn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/9 vừa qua, HVN tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGTQG cùng Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức Sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2020 – 2021 năm thứ hai tại TP Hồ Chí Minh, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9).

Sự kiện tiếp nối sau Lễ Phát động Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 6/9 vừa qua. Chương trình diễn ra với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh và các bậc phụ huynh tại số 1 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với quãng đường 300m đồng hành cùng các cháu học sinh lớp 1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu hy vọng đã lan tỏa được tinh thần và trách nhiệm của toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng một xã hội giao thông an toàn tại Việt Nam.

Thông điệp “Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ” sẽ được lan tỏa đến từng gia đình, nhà trường và mỗi học sinh để phấn đấu đạt 80% học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện vào cuối năm 2020. Cuộc vận động cũng như một sự cam kết của Chính phủ và các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong việc đồng hành và nỗ lực ngày càng đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước.

Song song với Sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội Mũ bảo hiểm cho các em học sinh, các hoạt động đồng hành nhằm tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt là các bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm và quan tâm đội mũ bảo hiểm cho con em mình cũng sẽ được triển khai rộng khắp các tỉnh thành trong năm học này.

PV