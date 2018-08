HSC: Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 2,5 tỷ USD can thiệp thị trường

Đôla Mỹ trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục ghi nhận một tuần tăng giá. Tỷ giá đóng cửa tại 23.305 đồng, tăng 82 đồng (0,35%) so với tuần trước và tăng 570 đồng (2,51%) so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá tự do đã lên 23.500 đồng, tăng 100 đồng so với tuần trước và tăng 785 đồng (3,39%) so với đầu năm.

"Biến động này buộc Ngân hàng Nhà nước phải có sự can thiệp vào thị trường", HSC bình luận. Theo bộ phận phân tích công ty chứng khoán này, ước tính cơ quan điều hành đã bán ra 0,5 tỷ USD vào thứ Sáu tuần trước. Trước đó Ngân hàng Nhà nước cũng đã có động thái can thiệp kéo dài từ ngày 13-20/7 với giá trị USD bán ra là khoảng 1,97 tỷ USD. Tổng hai lần can thiệp, khoảng 2,5 tỷ USD đã được Ngân hàng Nhà nước bán ra thị trường.

Theo đánh giá của HSC, tỷ giá tăng trong tuần vừa qua do hai yếu tố là đồng nhân dân tệ (NDT) giảm giá mạnh so với USD (giảm 0,73% so với tuần trước và mất 5,68% so với đầu năm), và chỉ số đồng USD tính theo tỷ trọng thương mại ICE (chỉ số DXY) một lần nữa phá vỡ mốc 95.

"VND chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động của chỉ số DXY và rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97", HSC nhận định. Trước đó, khi chỉ số DXY phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lập lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này.

Theo dự báo của HSC, tỷ giá đồng bạc xanh sẽ vào khoảng 23.300 đồng vào cuối năm nếu DXY duy trì dưới 95, và dự báo tỷ giá tăng vượt 23.500 đồng nếu chỉ số này bứt phá trên 97.

"Khi đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, bao gồm cả 2,5 tỷ USD đã bán", HSC nhận định.

Sau một tuần giao dịch đầy biến động, hai ngày đầu tiên tuần thứ hai của tháng 8, cơ quan điều hành giữ nguyên tỷ giá trung tâm tại 22.676 đồng và tỷ giá bán ra USD của Sở giao dịch tại 23.306 đồng.

Trên thị trường chính thức, các nhà băng niêm yết tỷ giá bán ra phổ biến trong khoảng 23.345 - 23.351 đồng, cách 5 đồng so với mức tối đa được phép giao dịch (23.356 đồng, +3% so với tỷ giá trung tâm).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được mua bán tại một số điểm giao dịch trên phố Hà Trung, Hà Nội vẫn giữ ở mức cao. Tỷ giá bán ra phổ biến trong khoảng 23.550 - 23.560 đồng và mua vào trong khoảng 23.500 đồng. Tỷ giá này đang cao hơn 200 đồng so với trong ngân hàng.

Theo VnExpress