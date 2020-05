Hướng dẫn DN tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất do dịch COVID-19

Quảng cáo

Điều kiện để DN được tạm dừng đóng BHXH



Theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, người sử dụng lao động (LĐ) được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ; do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; do thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Vì những lý do đó mà chủ sử dụng LĐ không bố trí được việc làm cho người LĐ, có từ 50% LĐ trở lên phải nghỉ việc; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể giá trị tài sản là đất). Cùng với đó, DN đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1/2020, nhưng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phải giảm từ 50% LĐ tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị dừng đóng so với thời điểm tháng 1/2020.



Về số LĐ tham gia BHXH tính giảm gồm: Số LĐ chấm dứt hợp đồng trừ đi số LĐ mới ký hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/2/2020 đến ngày người sử dụng LĐ có văn bản đề nghị tạm dừng đóng BHXH; LĐ đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc có thời gian từ 14 ngày làm việc trở lên trong 1 tháng. Với điều kiện những LĐ này có hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, thời hạn từ 1 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã có hưởng lương.



Không ảnh hưởng quyền lợi người LĐ



Cũng theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, thời gian cho phép chủ sử dụng LĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng có văn bản đề nghị, nhưng không quá 12 tháng. Thời gian dừng đóng cụ thể do cơ quan BHXH xem xét quyết định, căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng LĐ.



Hết thời gian tạm dừng đóng, người sử dụng LĐ và người LĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, và đóng bù khoản tiền đã được tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng. Khi hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng LĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền chậm đóng sẽ được tính lãi chậm nộp theo Luật BHXH.



Đặc biệt, trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người LĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, hoặc chấm dứt hợp đồng, người sử dụng LĐ phải đóng bù khoản tiền đã tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người LĐ.



Hồ sơ đề nghị, gồm: Văn bản đề nghị của người sử dụng LĐ, danh sách người LĐ phải giảm, bản sao các văn bản thể hiện người LĐ phải cắt giảm. Người sử dụng LĐ nộp hồ sơ trên đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia bảo hiểm. Khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu số liệu LĐ tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.



Cơ quan BHXH được giao trách nhiệm theo dõi, thống kê việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, và báo cáo số liệu về Bộ LĐ-TB&XH.



Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, trong tháng 4 vừa qua, cả nước có 102.000 người đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 9% so với tháng 3. Số LĐ bị chấm dứt hợp đồng trong tháng vừa qua khoảng 670.000 người (tăng 270.000 người so với tháng 3), số DN bị tác động dịch COVID-19 khoảng 70% số DN đang hoạt động. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng một số DN lợi dụng tình hình dịch bệnh để sa thải, ngừng việc đối với lao động nữ và hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

