Hướng phổ cập internet di động, Viettel tặng khách 30 triệu GB data

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phổ cập internet trên di động khi mạng 3G/4G phủ sóng tới 95% dân số, tỷ lệ người dùng smartphone trên tổng số người dùng di động tăng gần 30% giai đoạn 2012 - 2017 và có xu hướng tăng 8-10% mỗi năm trong các năm tới (nguồn: Hiệp hội Viễn thông GSMA).

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Hiệp hội GSMA, tính đến hết quý II/2018, Việt Nam chỉ có 41% người dùng di động sử dụng internet (3G/4G). So với các nước trong khu vực, tỷ lệ này chỉ nằm ở mức trung bình, ở Singapore 100% người dân sử dụng internet trên di động, Thái Lan 99,5%, thậm chí ở Lào và Campuchia các tỷ lệ này là 48% và 61%.

Vẫn còn rất nhiều người Việt Nam vì nhiều lý do chưa được tiếp cận và hưởng lợi ích thiết thực từ dịch vụ internet đi dộng. Kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy, rào cản lớn nhất chính là giá thành sử dụng dịch vụ vẫn còn ở mức cao so với thu nhập của người dùng, kèm theo đó là nỗi lo mất kiểm soát chi phí khi sử dụng dịch vụ. Đây cũng chính là lý do khiến người Việt có thói quen truy cập wifi công cộng thay vì sử dụng data, bất chấp các nguy cơ và hạn chế của cách thức truy cập này như chất lượng không ổn định, bất tiện khi phạm vi sử dụng giới hạn, có khả năng bị lộ các thông tin cá nhân.

Với mong muốn ai cũng được dùng internet trên di động để tiếp cận và trải nghiệm nhiều tiện ích hữu dụng trong cuộc sống ở bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu, Viettel tiên phong mang cơ hội sử dụng internet miễn phí cho 30 triệu người với chương trình “30 triệu GB data cho mọi người”, triển khai từ ngày 18/7-18/10/2018.

Bên cạnh đó, Viettel cũng chính thức ra mắt gói cước Tomato Data với tính năng sử dụng không giới hạn thời gian, giúp người dùng có thể sử dụng dịch vụ internet di động một cách thuận tiện và thoải mái nhất.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, phổ cập internet trên di động là một mục tiêu lớn và mang nhiều ý nghĩa với Việt Nam khi chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Để hiện thực hóa điều này, cần sự chung tay của toàn xã hội. Đối với từng cá nhân là tặng lại máy smartphone cũ cho những người chưa có hoặc hướng dẫn cách dùng internet trên di động. Đối với các doanh nghiệp viễn thông là cung cấp hạ tầng và dịch vụ internet chất lượng cao ở mọi nơi.

“Để góp phần nhỏ trong mục tiêu lớn này, Viettel dành tặng khách hàng 30 triệu GB data miễn phí. Chúng tôi mong muốn khách hàng cùng chung tay để lan tỏa chương trình, đem đến cơ hội sử dụng internet trên di động tới hàng triệu người trên khắp Việt Nam”, ông Dũng nói.

Tham gia chương trình, mỗi khách hàng sẽ có cơ hội nhận 1GB data miễn phí, không giới hạn thời gian sử dụng. Theo đó, khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động trả trước hoặc trả sau của Viettel chỉ cần soạn tin: TOMD gửi 191. Hoặc khách hàng cũng có thể truy cập website https://viettel.vn/tomatodata hoặc ứng dụng My Viettel để “mở hộp quà” data từ Viettel và lan tỏa chương trình với người thân, bè bạn.

Ngoài ra, để khuyến khích khách hàng lan tỏa cơ hội dùng internet miễn phí đến với mọi người, Viettel triển khai chương trình quay số may mắn với giải thưởng là 30 chiếc iPhoneX dành cho khách hàng giới thiệu chương trình này đến người thân, bạn bè để ai cũng được dùng data miễn phí cho công việc, học tập và giải trí.

Với triết lý kinh doanh “sáng tạo vì con người”, bên cạnh việc quan tâm đến chất lượng dịch vụ, Viettel cũng liên tiếp đưa ra những chính sách ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Sự tiên phong của Viettel không chỉ đem lại lợi ích cho khách hàng đang sử dụng mà còn tác động tới thị trường chung, khiến giá thành dịch vụ giảm xuống mức bình dân, đem lại lợi ích cho mọi người.

Khách hàng có thể truy cập website http://vietteltelecom.vn, ứng dụng MyViettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

Thục Quyên