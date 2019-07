Jetstar Pacific đã có lợi nhuận 122 tỷ đồng

Quảng cáo

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Jetstar Pacific đã thực hiện gần 20.000 chuyến bay, vận chuyển trên 3 triệu lượt khách. “Kết quả tích cực này là thành quả từ quá trình tái cơ cấu trong những năm qua, tư chuyển đổi đội bay mới, tới kết hợp khai thác, tiết kiệm nhiên liệu...”, Jetstar Pacific cho hay.Kết thúc nửa năm tài chính, Jetstar Pacific đạt tổng doanh thu trên 4.300 tỷ đồng, và ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế đạt 122,3 tỉ đồng.Trước đó, năm 2018 Jetstar Pacific cũng đã bắt đầu báo lãi 34 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận nửa đầu năm 2019 cho thấy hãng này đã tiếp tục phát huy hiệu quả. Dù rằng, hiện hãng vẫn ghi khoản lỗ lỹ kế khoảng 4.000 tỷ đồng, và tiếp tục được xử lý theo từng năm.Đây là những khoảng lợi nhuận được ghi nhận sau vài năm hãng hàng không giá rẻ này gặp khó khăn, lợi nhuận sút giảm.Trước đó, Vietnam Airlines cũng công bố kết quả 6 tháng đầu năm, với doanh thu hợp nhất ước đạt 51.662 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.650 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch.Trong đó, Công ty mẹ ước đạt 38.328 tỷ đồng doanh thu, và 1.787 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 21,8% so với cùng kỳ, vượt 13,6% kế hoạch).

Lê Hữu Việt