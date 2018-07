KĐN vượt mức sản lượng khí tiếp nhận và tiêu thụ trong 6 tháng đầu nă

Hoàn thành vượt mức kế hoạch

6 tháng đầu năm 2018, KĐN hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ chính được Tổng công ty Khí Việt Nam giao. Công tác sản xuất, tiếp nhận và tiêu thụ khí tiếp tục được duy trì an toàn, ổn định và chặt chẽ. Công ty đã phối hợp tốt với Ban Điều độ Khí PV GAS và khách hàng Hệ thống khí Nam Côn Sơn (NCS) để đảm bảo cung cấp khí tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ, nhất là trong đợt cao điểm mùa khô; đồng thời phối hợp tốt với các chủ mỏ trong Hệ thống khí Cửu Long, VSP, Ban Điều độ khí, KVT và các khách hàng trong công tác thu gom, nén, vận chuyển khí để tối ưu và hiệu quả trong các công tác an toàn, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các giàn nén, công trình biển…

Nhờ những nỗ lực đó, KĐN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) tiếp nhận khí với sản lượng 4.257,5 triệu m3, đạt 103,3% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm và tiêu thụ khí đạt 4.167,5 triệu m3, đạt 103,7% KH 6 tháng, đạt 55,3% KH năm. Lượng khí NCS huy động trong 6 tháng đầu năm 2018 trung bình đạt 18,4 triệu m3/ngày, cao hơn 0,4 triệu m3/ngày so với cùng kỳ năm 2017. Lượng khí Cửu Long về bờ khoảng 4,4 triệu m3/ngày, tương đương khoảng 91,9% cùng kỳ 2017.

Do công tác sản xuất đạt kết quả tốt và giá dầu thế giới tăng so kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2018, KĐN đạt doanh thu 17.902 tỷ đồng, đạt 111% so với KH 6 tháng và bằng 59% KH năm 2018.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, KĐN đã xây dựng kế hoạch, thực hiện quyết liệt và kiểm soát chặt công tác tiết kiệm - tiết giảm chi phí trong SXKD và quản lý. 6 tháng đầu năm 2018, KĐN đạt tổng số tiến tiết giảm được 8,2 tỷ đồng, vượt KH 6 tháng (trong đó, tiết giảm trong công tác BDSC 6,6 tỷ đồng, công tác quản lý 1,6 tỷ đồng).

Quản lý an toàn, hiệu quả

Để đạt được kết quả trên, KĐN đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để vận hành an toàn hệ thống đường ống khí, cũng như thực hiện hiệu quả công tác BDSC, quản lý vận hành. Hiện nay, 16/16 công trình khí do KĐN quản lý đều được cơ quan đăng kiểm trong nước và quốc tế cấp chứng nhận và đang trong thời gian hiệu lực. Công tác BDSC đáp ứng yêu cầu sản xuất, được triển khai theo đúng tiến độ của năm 2018, không để xảy ra các trường hợp dừng/giảm cấp khí do lỗi thiết bị. Hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT đang được KĐN cải tiến theo phiên bản mới, đảm bảo tính hiệu quả, hiệu năng. Công tác quản lý môi trường và quản lý chất thải nguy hại được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đảm bảo an ninh – an toàn (ANAT) tuyến ống dẫn khí được KĐN triển khai nghiêm túc với nhiều giải pháp và cách thức thực hiện mới. Trong đó, KĐN định kỳ phối hợp với Cảnh sát biển vùng 3 tuần tra tuyến ống dẫn khí Bạch Hổ; Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT tuần tra trong 12 hải lý tuyến ống biển; Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình tuần tra đường ống dẫn khí biển Hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình; phối hợp tuần tra đêm với Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Phối hợp với Biên phòng Long Sơn và Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh BR-VT tuần tra sông Mỏ Nhát; phối hợp với Công ty PVS tăng cường tuần tra khu vực Cảng Phước An; thực hiện tuần tra đêm nội bộ tuyến Long Hải – Phú Mỹ;…

Đặc biệt, năm 2018, KĐN triển khai chương trình 5S với ở mức cao, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công việc quản lý, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Để thực hiện việc này, KĐN đã đồng bộ và chuẩn hóa định vị các vị trí chỉ dẫn 5S; tăng cường kiểm tra, đánh giá chéo giữa các bộ phận để nâng cao việc thực hiện 5S trở lên tự giác và thường xuyên, đạt được hiệu quả cao hơn; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình; thực hiện 5S đến từng máy tính cá nhân; nâng cao ý thức làm việc vì lợi ích tập thể; tăng cường tính đoàn kết, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên; tạo dựng, củng cố và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của công ty trong con mắt đối tác, khách hàng…

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả SXKD và phát triển bền vững, KĐN quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, quản lý doanh nghiệp. Công ty tiếp tục tăng cường tổ chức quản lý tốt thời gian làm việc, chất lượng công tác đến từng người lao động, giảm thời gian lãng phí để tăng năng suất lao động; Bố trí CBCNV làm đúng chuyên môn, đúng vị trí công tác, phát huy tối đa nguồn lực lao động, đảm bảo các công việc được thực hiện hiệu quả. Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát kịp thời các chi tiêu, quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý, hạn chế tối đa các khoản chi vượt mức kế hoạch được duyệt; Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kiểm tra giám sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra để chấn chỉnh kịp thời. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị và đạo đức đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công tác đào tạo bám sát nhu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu cũng như tiến độ theo KH đào tạo trên tinh thần quán triệt chỉ thị của TCT tiết giảm chi phí, thông qua các giải pháp như tăng cường công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn về vận hành, công tác phối hợp xử lý sự cố cho các vận hành viên các trạm.

Tích cực triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 đã thể hiện hiệu quả của các giải pháp nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và nỗ lực tối đa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh được TCT giao. Kết quả này tiếp tục tạo đà để KĐN tiến tới hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm, KĐN đặt ra các nhiệm vụ chính là tiếp tục tiếp nhận, vận hành hệ thống dẫn khí và phân phối khí đảm bảo an toàn, hiệu quả; Phối hợp với các bên liện quan để tiếp nhận, phân phối khí an toàn và hiệu quả, nhất là trong các đợt BDSC khí NCS (dự kiến trong tháng 8/2018) và Cửu Long (dự kiến trong tháng 9/2018); Chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác BDSC ngăn ngừa, đột xuất đảm bảo yêu cầu của sản xuất; Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho trạm và tuyến ống; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra tuyến ống dẫn khí đảm bảo ANAT trên các công trình khí.

