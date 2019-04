Kế hoạch kiếm ngàn tỷ của 'trùm' chứng khoán Việt

SSI đặt kế hoạch lợi nhuận 1.700 tỷ đồng năm 2019

Chiều 25/4, Công ty CP Chứng khoán SSI (mã: SSI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT SSI cho rằng, nền kinh tế nói chung cũng như thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng dự báo vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức.

Trong khi nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề và trở ngại từ sự suy thoái kinh tế toàn cầu, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt, thì TTCK được dự báo sẽ giao động trong biên độ rộng với các thông tin tích cực và tiêu cực đan xen.

Thực tế, quý I/2019 đã kết thúc trong bối cảnh thị trường trầm lắng, nhà đầu tư trong và ngoài nước đều thận trọng. Dẫu vậy, TTCK vẫn có những yếu tố hấp dẫn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Như mặt bằng cổ phiếu đã ở mức thấp và dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể tăng 13.3% so với cùng lỳ là cơ sở để hỗ trợ TTCK tăng trưởng.

Quá trình cổ phần hóa và thoái vốn tiếp tục diễn ra trong 2 năm tới sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho nền kinh tế phát triển, đồng thời giúp TTCK tăng được nguồn cung cổ phiếu có vốn hóa lớn và chất lượng. Hoạt động tái cấu trúc TTCK ở tầm vĩ mô cũng là yếu tố giúp thị trường có mức thanh khoản tốt hơn và thu hút được nhà đầu tư.

Hoạt động M&A cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong năm 2019, tập trung vào các ngành bán lẻ, sản xuất thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm… Thị trường cũng đón nhận ngày càng nhiều hơn sự tham gia của các công ty chứng khoán nước ngoài có tiềm lực về vốn, nhân sự, công nghệ. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh trong ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ thống giao dịch – các yếu tố sẽ góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh của từng công ty chứng khoán.

SSI cho biết, năm 2018, TTCK Việt Nam biến động nhiều nhất sau nhiều năm. VN-Index vượt đỉnh lịch sử, xác lập mức kỷ lục mới đạt 1.211 điểm vào tháng 4/2018, sau đó giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index giảm so với mức đỉnh và giảm 9,32 so với mức cuối năm 2017. Hoạt động IPO và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước cũng chậm lại vào nữa cuối năm. Dẫu vậy, SSI vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra. Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu hoạt động và thu nhập khác của SSI đạt 3.997 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9% so với năm 2017. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt hơn 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng ở mức 23.825,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt xấp xỉ 9.156 tỷ đồng.

Trong năm 2019, SSI đặt kế hoạch với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 3.775 tỷ đồng, tổng chi phí 2.074,3 tỷ đồng. Từ đó công ty dự kiến mang về 1.700 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế.

Năm nay, SSI hướng đến hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và các công cụ nợ cho các doanh nghiệp tư nhân bên. Bên cạnh đó, công ty cũng tích cực thoái vốn các khoản đầu tư đã đạt mức lợi nhuận kỳ vọng, các khoản đầu tư không nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn cuả SSI – ông Nguyễn Duy Hưng cho hay.

Vừa qua, SSI hoàn tất hợp đồng vay tín chấp trị giá 55 triệu USD (tương đương khoảng 1.270 tỷ đồng) với nhóm định chế tài chính nước ngoài, đứng đầu là Ngân hàng SinoPac (Đài Loan, Trung Quốc). Đây là lần đầu tiên một công ty chứng khoán Việt Nam được cấp tín dụng với quy mô lớn như vậy dưới hình thức vay tín chấp.

Uyên Phương