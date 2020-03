Khách có thể bị cấm bay vĩnh viễn nếu giấu bệnh dịch để lên tàu bay

Quảng cáo

Mới đây, một số hành khách đã đặt vé của VNA nhận được khuyến cáo của hãng trước khi thực hiện chuyến bay, với nội dung: Hành khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực trước chuyến bay, VNA có thể xem xét cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.Đại diện VNA cho biết, khuyến cáo này được đưa ra để cảnh báo hành khách khai báo lịch sử sức khoẻ trung thực, tránh xảy ra tình huống không mong muốn. Đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19. “Nếu tình huống trên xảy ra, chúng tôi sẽ báo cáo Cục Hàng không quyết định cấm bay vĩnh viễn với hành khách có ý vi phạm”, đại diện VNA nói.Cùng với đó, VNA cũng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc hành khách phải đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay quốc tế và nội địa hãng đang khai thác. VNA sẽ từ chối làm thủ tục trước chuyến bay cho những hành khách không tự trang bị khẩu trang cá nhân và yêu cầu hành khách tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay.Riêng với các đường bay châu Âu khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam, từ ngày 15/3, hãng sẽ chỉ vận chuyển với hành khách đủ điều kiện xuất/nhập cảnh, đảm bảo sức khoẻ. Hãng sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc để đảm bảo hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về Việt Nam. Hiện một số nước châu Âu không thực hiện chữa trị tập trung với người nhiễm Covid-19, một số trường hợp được xét nghiệm dương tính nhưng được yêu cầu về nhà tự cách ly thay vì nhập viện chữa trị.Trước đó, ngày 12/3, khi chuyến bay số hiệu VN50 từ London (Anh) về TPHCM của VNA cánh cánh được khoảng 2 giờ đồng hồ, người nhà của một du học sinh đi trên chuyến bay này mới báo cho nhà chức trách sân bay Tân Sơn Nhất về việc con họ có biểu hiện sốt, ho.Nữ hành khách này trước đó đã đến bệnh viện khám, nhưng bác sĩ ở Anh chỉ kết luận cúm thông thường và không xét nghiệm Covid-19. Do lo lắng, nên mua vé máy bay về nước. Nhưng so sợ bị từ chối vận chuyển, nên chỉ khi tàu bay cất cánh về nước người nhà mới báo nhà chức trách. Ngay sau đó, khi tàu bay hạ cánh, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn của chuyến bay này đều được đưa về bệnh viện dã chiến Củ Chi (TPHCM) để cách ly.Còn Hãng hàng không JetBlue của Mỹ đã cấm bay vĩnh viễn đối với một hành khách vì người này đã biết mình có nguy cơ cao mắc Covid-19 từ trước khi lên máy bay nhưng lại chỉ thông báo sau khi máy bay hạ cánh. Sự việc xảy ra trên chuyến bay ngày 11/3, trên chuyến bay từ New York đến Florida. Hành khách này sau đó được xác định dương tính với Covid-19.

Lê Hữu Việt