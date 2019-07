Khách du lịch đến Thủ đô tăng hơn 10% mỗi năm

Quảng cáo

Đó là thông tin được nhấn mạnh trong báo cáo số 351 về đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/6/2016, của Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo” của Ban cán sự Đảng UBND thành phố vừa ban hành.

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy xác định rõ các mục tiêu để tạo đột phá toàn diện cho du lịch Hà Nội cả về quy mô và chất lượng. Thực hiện chủ trương này, những năm qua, công tác thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch Hà Nội được chú trọng tăng cường.

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, dự án dịch vụ quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, giải trí chất lượng cao.

Từ 2016 đến nay, thành phố đã triển khai nhiều dự án phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch như triển khai quy hoạch, đầu tư dự án bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề thành điểm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; dự án công viên văn hóa, du lịch, vui chơi Kim Quy; dự án khu du lịch, vui chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu, huyện Quốc Oai… Cùng với đó là các dự án đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch và khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch cao cấp…

Trong báo cáo đã chỉ rõ, năm 2016, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt 21,83 triệu lượt khách, đến năm 2018, thành phố đón 26,30 triệu lượt khách, chiếm 27,5% cả nước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 6 triệu lượt, chiếm tỷ trọng 38,7% so với cả nước, hoàn thành vượt 105,2% chỉ tiêu đến năm 2020 tại Nghị quyết số 06-NQ/TU đề ra. 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,39 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 3,30 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, tính đến tháng 6/2019, mức tăng bình quân khách du lịch đạt 10,2%/năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8 - 10%/năm. Với mức độ tăng trưởng hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm, dự kiến đến năm 2020, ngành du lịch sẽ hoàn thành chỉ tiêu 30 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội.

Đặc biệt là số lượng khách du lịch quốc tế đã về đích trước 2 năm chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Qua đó, tổng thu từ khách du lịch năm 2018 đạt 77.480 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2016, chiếm 12,5% cả nước. 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50.242 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy mức tăng này chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết 06 đề ra, nhưng đóng góp của ngành du lịch vào GRDP thành phố ngày càng tích cực (năm 2017, tỷ trọng đóng góp trực tiếp đạt 3,24%, đóng góp gián tiếp là 4,83%; năm 2018 tỷ trọng đóng góp trực tiếp đạt 4,12%, đóng góp gián tiếp đạt 6,03%).

Những số liệu thống kê cũng cho thấy, số lượng lao động trực tiếp ngành du lịch được qua đào tạo cũng tăng hàng năm. Đến hết năm 2018, tỷ lệ lao động trực tiếp ngành du lịch qua đào tạo đạt tỷ lệ 85%, qua đó góp phần nâng chất lượng đáng kể cho ngành du lịch.

Trần Hoàng