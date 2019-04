Khách sạn “cháy” phòng, giá vé máy bay tăng gấp đôi dịp nghỉ lễ

Chị Linh Anh (Kim Mã, Hà Nội) dịp này cũng được nghỉ dài nên quyết định cùng người yêu đi du lịch Nha Trang. Nhưng chị Linh Anh cho biết: “Tôi có ý định đi du lịch trước kì nghỉ lễ khoảng 2 tuần. Thế nhưng, khi nhờ một người quen đặt phòng thì các khách sạn 4 - 5 sao hay resort đều đã hết phòng từ cách kì nghỉ 1,5 tháng".

“Phòng nghỉ hạng cao đó thậm chí còn kín mấy ngày trước và sau nghỉ lễ chứ không chỉ kín trong dịp đó. Nếu đặt trước 1 tháng thì còn phòng hạng thấp, hoặc may mắn có ai huỷ phòng thì may ra còn”, chị Linh Anh cho biết thêm.

Bãi biển Nha Trang vào các dịp lễ 30/4 - 1/5 rất đông khách du lịch.

May mắn được một người quen nhượng lại phòng, nhưng chị Linh Anh phải chấp nhận bỏ ra thêm gần 2 triệu đồng phụ phí. Tuy nhiên theo chị Linh Anh: “Tôi đi 2 người vẫn phải thuê nguyên 1 villa 2 phòng ngủ ngoài đảo, nhưng có phòng còn hơn là không".

“Giá căn villa đó bình thường là 5,3 triệu đồng, nhưng vào dịp lễ như này, tôi phải đóng phụ phí là 1,7 triệu đồng. Như vậy, giá phòng sẽ thành 7 triệu đồng/đêm”, chị Linh Anh cho biết thêm.

Không chỉ các villa tăng giá phụ phí, các phòng tại khách sạn 4 - 5 sao cũng tăng ít nhất 20% so với giá ngày thường. Các phòng hạng rẻ nhất tăng 400.000 - 500.000 đồng, còn phòng hạng cao hơn thì tăng 800.000 - 1.000.000 đồng/phòng.

Không riêng gì Nha Trang, các khách sạn, nhà nghỉ trên Sa Pa cũng đã “cháy” phòng từ cách đây cả tháng, chuyện tăng giá là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, mức tăng theo anh Tường Mạnh Quý, chủ khách sạn Phố Núi (thị trấn Sa Pa) thì cũng ở mức 20 - 30% so với ngày thường.

“Nhưng không chỉ phòng nghỉ, tất cả các dịch vụ như ăn uống, đi lại đều có mức tăng giá tương tự. Một phòng khách sạn có giá trung bình 800.000 - 1.000.000 đồng/phòng”, anh Quý cho biết thêm.

Ngoài ra, theo anh Quý, hiện nay, tình trạng mất nước trên Sa Pa đã được khắc phục nên việc kinh doanh cũng đã ổn định hơn.

Khách du lịch thường phải kết thúc công việc buổi sáng xong mới có thể đi tới các điểm du lịch. Nên theo anh Quý, từ tối nay (27/4), Sa Pa sẽ bắt đầu vào cao điểm du lịch.

Chia sẻ thêm về giá dịch vụ tại các điểm du lịch dịp nghỉ lễ năm nay, chị Hoàng Ngân (Đội Cấn, Hà Nội) hiện đang làm việc tại một công ty lữ hành cho biết: “Cứ vào nghỉ lễ, khách đặt phòng và vé máy bay tại Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Phú Quốc tăng vượt trội nên không chỉ phòng nghỉ tăng, các tour du lịch hay xe đưa đón cũng tăng giá theo".

Không chỉ mùa du lịch, vào các ngày cuối tuần thì Sa Pa cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch

“Ví du như khách đến Nha Trang mà muốn ra đảo chơi, các công ty lữ hành ngày thường bán 1 tour là 800.000 - 900.000 đồng/người, thì ngày lễ sẽ phụ thu 30%. Xe đưa đón tuỳ chặng cũng tăng thêm 100.000 - 200.000 đồng/chuyến”, chị Ngân nói.

Ngoài ra, do nhu cầu của khách cao nên theo chị Ngân, vé đi đến 4 điểm trên cũng tăng giá chóng mặt so với ngày thường. Các chuyến đi TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Nha Trang tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Thậm chí, chuyến bay đi TP Hồ Chí Minh có lúc còn tăng gấp đôi.

Còn về việc phòng nghỉ “cháy” vào các dịp lễ theo chị Ngân là bởi: “Các đại lý du lịch có kế hoạch “ôm” phòng từ ngay sau Tết, muộn nhất là trước kì nghỉ lễ 2 tháng, chứ không phải do khách đặt sớm như vậy mà “cháy” phòng".

“Tuy nhiên, các khách sạn vẫn giữ lại khoảng 20% quỹ phòng để bán cho khách lẻ. Bán phòng lẻ như vậy, khách sạn sẽ bán được với giá cao hơn mà không phải chia phần trăm với các đại lý. Nhưng số lượng ít, nên khách hàng cũng nên đặt sớm để có phòng”, chị Ngân cho biết thêm.

