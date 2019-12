Khẩn cấp ứng phó tràn dầu tàu Thái Lan chìm trên biển Hà Tĩnh

Quảng cáo

Theo đó, các đơn vị thống nhất huy động lực lượng, vận chuyển dụng cụ, thiết bị, ứng trực, kịp thời tiến hành thu gom xử lý dầu tràn phát sinh tại khu vực bờ biển và khu vực lân cận (nếu có); Kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực lồng bè, nuôi trồng thủy sản và có biện pháp ngăn chặn kịp thời; Yêu cầu đại diện chủ tàu, thuyền trưởng xác nhận số lượng dầu trên tàu, các nội dung công việc khắc phục, bao gồm chi trả toàn bộ các chi phí liên quan (nếu có) trong việc xử lý ứng cứu sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.Để thuận lợi cho công tác điều tiết giao thông và xử lý sự cố ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tiếp tục hướng dẫn, thông báo chi tiết cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực, bảo đảm an toàn; lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải theo quy định.Liên quan đến trục vớt tàu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh yêu cầu chủ tàu có trách nhiệm lập, tổ chức thực hiện phương án trục vớt, bảo đảm khả thi, an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.Ngoài ra, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh được đề nghị phối hợp trong việc bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, duy trì trật tự trị an tại khu vực tàu đắm.Trước đó, khoảng 4h sáng 28/11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophia, số hiệu HSCP2, trọng tải 8.976 tấn bị thủng buồng máy, nước tràn vào và bị nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm. Sự có xảy ra tại vùng nước cảng Hà Tĩnh.Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã điều động các tàu Sơn Dương 1501, Sơn Dương 1502, Thiên Tài 86 đến hiện trường thực hiện cứu nạn. Đến 11h30 cùng ngày, tất cả 18 thuyền viên của tàu đã được cứu hộ và đưa vào bờ an toàn.Tàu Nordana Sophia rời cảng từ Hồng Kông đến Cảng Sơn Dương để lấy hàng thì gặp sự cố.

Lê Hữu Việt