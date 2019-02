Khánh thành nhà máy mới của TH, khởi động xúc tiến đầu tư vào Nghệ An

Sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo các ban Đảng, bộ ngành và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Trong ảnh, Thủ tướng thăm quan dây chuyền sản xuất mới của Tập đoàn TH. Để sản xuất nước tinh khiết và các loại nước hoa quả, sữa hoa quả, sữa gạo, nước thảo dược… nhà máy được trang bị 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.Dây chuyền thứ nhất là dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, do hãng Krones (Đức) thiết kế và lắp đặt - với công suất tối đa đạt 600.000 lít/ngày đêm (40.000 chai/giờ). Đây là dây chuyền thế hệ mới nhất của Krones, giúp TH sở hữu một trong những dây chuyền tốc độ cao nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực đồ uống.Dây chuyền thứ hai của nhà máy là hệ thống dây chuyền Aseptic, sản xuất các loại nước hoa quả, sữa gạo, sữa trái cây, thức uống thảo dược…, với công suất 36.000 chai/giờ. Đây cũng là dây chuyền hiện đại và tự động hóa cao độ. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực đồ uống, TH là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam vận hành một dây chuyền Aseptic mà chỉ cần 4 nhân viên.



Với tâm thế này, những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019, tập đoàn TH đã nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ngay tại khuôn viên nhà máy sản xuất Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, Lễ Phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra – trở thành tâm điểm lan tỏa của ngày hội trồng cây, phủ xanh Nghệ An, hưởng ứng 60 năm Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh hồi trống dài phát động Tết trồng cây 2019 của Nghệ An và cùng các lãnh đạo tại địa phương, người dân vùng Phủ Quỳ, CBNV Tập đoàn TH trồng những cây xanh đầu tiên.