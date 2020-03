Không được nhận tiền để giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020).



Theo thông tư này, cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phải thực hiện đúng quy trình công tác, quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác và các quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh. Đó là:“Không được nhận tiền hoặc các lợi ích vật chất khác để giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh; không được tự ý đặt ra các thủ tục, giấy tờ hoặc thu thêm các khoản phí, lệ phí ngoài quy định; không được tiếp cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh tại địa điểm khác ngoài cơ quan; không được có thái độ hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ”.

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đơn vị quản lý xuất nhập cảnh phải: “Ra quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc có biện pháp xử lý kịp thời đối với cán bộ, chiến sỹ vi phạm về thực hiện dân chủ theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Chịu trách nhiệm về sai phạm của đơn vị và cán bộ, chiến sỹ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh”- thông tư nêu rõ.

Ngoài ra, khi xử lý người vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, nếu cần áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn theo thẩm quyền được giao, đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phải lập biên bản hoặc ra quyết định theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh có quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết công việc; thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sỹ hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Đề nghị được gặp Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh khi đã được bộ phận chức năng giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh nhưng vẫn thắc mắc, kiến nghị.

Bộ Công an cũng yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; trình bày trung thực sự việc, cung cấp đầy đủ các chứng cứ, thông tin, tài liệu có liên quan cho đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Trước đó, vào tháng 3/2019, Tiền Phong đăng tải loạt bài “Ngã giá tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh” phản ánh về tình trạng tại các phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhiều tỉnh, thành phố, cán bộ công an móc nối với cò mồi làm hộ chiếu nhanh với mức tiền cao gấp 3,4 lần so với quy định. Sau khi phản ánh, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Kết quả, công an các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương…đã kỷ luật và điều chuyển công tác hàng loạt cán bộ có vi phạm liên quan.



