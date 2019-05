Kiến nghị từ chối bán xăng dầu cho tài xế 'ma men'

Liên tiếp hai vụ lái xe uống rượu, bia gây tai nạn thảm khốc làm 3 phụ nữ thiệt mạng tại Hà Nội trong những ngày qua khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, không khỏi xót xa cho những trẻ thơ, những mái nhà mất đi tình thương của người mẹ.

Cùng với việc tham gia hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn trong các vụ tai nạn nói trên, cộng đồng mạng cũng phát động những chiến dịch kêu gọi người dân khi đã uống rượu, bia thì không lái xe. Không ít doanh nghiệp bảo hiểm, siêu thị, ngân hàng, dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy… cũng hưởng ứng bằng cách tham gia các chiến dịch tuyên truyền không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Tại Hà Nội những ngày gần đây, khách hàng mua xăng dầu khi đến cây xăng PVOIL đều nhìn thấy bảng tuyên truyền “Vì bản thân, vì gia đình, vì xã hội, xin đừng lái xe khi đã uống rượu bia” đặt ngay sát các cột bơm xăng. Thông điệp ấn tượng, sinh động trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông tại chính các cửa hàng xăng dầu tạo ấn tượng khá mạnh cho các khách hàng mua xăng dầu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo của PVOIL cho hay, thời gian qua, hàng loạt vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra. Nhiều vụ tai nạn có nguyên nhân do người lái xe đã uống rượu bia. Vấn nạn đó đã thôi thúc PVOIL phải hành động để cùng xã hội lên tiếng, tuyên truyền đến người tham gia giao thông.

“Với hệ thống gần 600 cây xăng trên cả nước, chúng tôi tin rằng việc đặt các biển cảnh báo/khuyến cáo khách hàng không lái xe khi đã sử dụng rượu bia sẽ góp phần thiết thực trong công tác tuyên truyền đến với người dân về những mối nguy hiểm có thể xảy ra. Hy vọng mỗi khách hàng khi đến mua xăng dầu, trong thời gian chờ bơm xăng dầu sẽ đọc và dành vài phút để suy nghĩ về bản thân, về gia đình”, vị này nói.

Cũng theo lãnh đạo PVOil, tổng công ty đặt biển cảnh báo tại các điểm bán xăng dầu là việc làm thể hiện trách nhiệm xã hội của PVOIL và là một cách làm sáng tạo, thiết thực, đầy ý nghĩa trong tình hình tai nạn giao thông và các ca tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đang trở thành hồi chuông báo động khẩn cấp về văn hóa giao thông và an toàn giao thông. PVOil kỳ vọng các doanh nghiệp xăng dầu trên toàn quốc sẽ cùng tham gia vào chiến dịch tuyên truyền an toàn giao thông này đến các khách hàng sử dụng xăng dầu.

Lãnh đạo PVOil cũng cho hay, ban lãnh đạo đơn vị đã có văn bản gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan và Chính phủ bổ sung các quy định không bán xăng dầu cho các tài xế đã uống rượu bia. Nếu quy định này được áp dụng chắc chắn sẽ góp phần hạn chế người lái xe trong tình trạng say xỉn.

“Là một đơn vị kinh doanh xăng dầu, mong muốn của doanh nghiệp là bán càng nhiều khách hàng càng tốt. Tuy nhiên, khi xét đến những hệ lụy đối với xã hội mà những tài xế say xỉn gây ra thì PVOIL sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích chung của cộng đồng”, lãnh đạo PVOIl chia sẻ và cho hay để có thể đưa ra quy định “không bán xăng dầu cho người đang tham gia giao thông đã uống rượu bia”, sẽ cần có nhiều việc phải làm. Nhưng thiết nghĩ, đây cũng là một trong những giải pháp cần được Nhà nước nghiên cứu, áp dụng để góp phần hạn chế tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay.

Phạm Tuyên