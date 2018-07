Lãi 5.196 tỷ, Techcombank 'soán ngôi' đầu khối ngân hàng cổ phần

Sáng nay (24/7), Ngân NHTM CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) tổ chức họp báo công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm nay, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; lãi ròng từ tài sản tài chính tăng 58% đạt 940 tỷ đồng; thu nhập khác đạt 1.488 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập từ hoạt động đạt 8.659 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Bên cạnh doanh thu tăng, ngân hàng cũng giảm trích lập dự phòng rủi ro, nhờ thế lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.196 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước và sau thuế là 4.150 tỷ đồng - các mức cao kỷ lục của ngân hàng này từ trước tới nay.

Với con số lợi nhuận khủng lên tới gần 5.200 tỷ đồng tương đương 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm, mặc dù kinh tế toàn cầu đang đối mặt với những rủi ro do chiến tranh thương mại, song ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc cho biết ngân hàng hoàn toàn tự tin với mục tiêu lợi nhuận đã đề ra cho cả năm.

Ông Trịnh Bằng, Giám đốc khối tài chính kế hoạch của Techcombank cho biết, đến cuối tháng 6/2018, Techcombank đạt tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROAE ở mức 24,3%, cao hơn so với 20,6% cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản ROAA đạt 3,16%, so với 1,83% cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 166 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng 39%, nhóm doanh nghiệp lớn chiếm 46% và doanh nghiệp SME chiếm 15%. Tỷ trọng này đã thay đổi đáng kể so với lần lượt 45%; 40% và 14% cùng kỳ năm trước. Huy động vốn khách hàng đạt hơn 186 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi không kỳ hạn chiếm 25% - tăng so với tỷ trọng 21% cùng kỳ năm 2017.

Ban lãnh đạo Techcombank tại buổi họp công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 sáng nay 24/7

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó, việc tập trung vào xây dựng các mối quan hệ hợp tác liên kết để đa dạng hóa nguồn thu đã giúp ngân hàng đạt được tỉ lệ thu nhập ngoài lãi chiếm 36,23% tổng thu nhập (không tính thu nhập từ các khoản nợ đã được xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro).Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ, đặc biệt là lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tài sản tài chính (tăng 58%) và thu nhập từ phí (tăng 8%).

Theo đúng chiến lược, Ngân hàng tiếp tục chuyển từ cho vay trung-dài hạn sang cho vay ngắn hạn. Tăng trưởng dư nợ của ngân hàng ở mức 4% so với cuối năm 2017, với dư nợ tín dụng tại thời điểm 30/6/2018 đạt 166,7 nghìn tỷ VND.Tăng trưởng tiền gửi là 9% so với cuối năm 2017, đạt 186,3 nghìn tỷ VND, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA)chiếm 25% trên tổng tiền gửi. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,9%,cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Các chỉ số trên một lần nữa khẳng định chiến lược, hướng đi, cũng như năng lực triển khai của ngân hàng, đồng thời tiếp tục xác lập vị trí dẫn đầu cuả Techcombank vềhiệu quả vàhoạt động bền vữngở nhóm các ngân hàng TMCP Việt Nam – điều đã được các tổ chức tư vấn hàng đầu thế giới như McKinsey hay Korn Ferry Hay Groupđánh giá cao trên bình diện khu vực.

Hồi tháng 4/2018, Techcombank tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (Moody’s), nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức "B1" với triển vọng “ổn định”, ngang bằng mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Cùng thời gian, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (“S&P”) cũng đã nâng mức xếp hạng vốn và thu nhập của Techcombank lên mức “Trung bình”, đây là mức cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được S&P đánh giá.

Năm 2018 cũng đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của ngân hàng với sự kiện chính thức niêm yết cổ phiếu (mã TCB) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hôm 4/6/2018 và lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Techcombank (27/9/1993-27/9/2018).

Với những đánh giá lạc quan về tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường trong 6 tháng còn lại của năm 2018, Techcombank với các sản phẩm được thiết kế chuyên biệt và chất lượng dịch vụ dẫn đầu thị trường được kỳ vọngtiếp tục thu hút được nhóm khách hàng cá nhân nổi trội thuộc nhóm thu nhập khá và thu nhập cao, có khả năng mang lại lợi nhuận cao với rủi ro giảm thiểu.

Bên cạnh đó sự đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ hiện đại, sự quyết liệt trong định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết đầu tư phát triển nguồn nhân lực vững mạnh, cùng hệ thống quản trị rủi ro và vận hành xuất sắc, sẽ giúp Techcombank giữ vững và củng cố vị thế dẫn đầu để song hành với sự phát triển của nền kinh tế.

K.H