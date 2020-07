Làm thế nào để thay đổi thói quen thanh toán của người tiêu dùng?

Quảng cáo

Trước đây, đa phần người Việt vẫn còn chuộng hình thức sử dụng tiền mặt khi thanh toán để mua hàng và kể cả mua hàng online thì vẫn dùng hình thức COD (giao hàng thu hộ tiền) chứ không thanh toán trước. Sở dĩ thói quen dùng tiền mặt khó thay đổi, hoặc có thì cũng không đáng kể là do tâm lý “tiền trao cháo múc” sẽ tạo cảm giác an tâm cho khách hàng. Người mua hàng online sử dụng hình thức COD để chắc chắn rằng mình nhận được hàng trước khi thanh toán.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, yêu cầu giãn cách xã hội của Chính phủ nhằm đảm bảo sức khỏe cho mọi người đã góp phần làm thay đổi thói quen thanh toán của người tiêu dùng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), giá trị giao dịch trung bình qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong 20 ngày đầu tháng 4/2020 tăng 8,85% so với cùng kỳ năm trước. Trên thực tế, thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2019, giao dịch qua kênh internet tăng 64% về số lượng giao dịch và tăng 37% về giá trị giao dịch, giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng 198% và 210% về số lượng và giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018.

Cũng cần nói thêm, các ngân hàng đã góp mặt rất lớn trong công cuộc thay đổi thói quen thanh toán của người dùng. Chính những chương trình ưu đãi như giảm lãi suất tiền gửi trực tiếp tại quầy, tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm online; hay như miễn, giảm phí thanh toán liên ngân hàng khi thanh toán trực tuyến… được ngân hàng đưa ra đã thúc đẩy, khuyến khích người dùng thanh toán mà không dùng tiền mặt.

Một trong những ngân hàng có thế mạnh tiên phong về mặt công nghệ, chất lượng dịch vụ và thực hiện thường xuyên liên tục những chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ đó là Sacombank. Bằng chứng là doanh số thẻ tín dụng 6 tháng đầu năm 2020 dù ảnh hưởng dịch bệnh nhưng vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Để biết rõ hơn về nỗ lực của Sacombank trong việc thay đổi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi đã có trao đổi với ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Thưa ông, hiện nay Sacombank đã có những chương trình cụ thể nào nhằm hưởng ứng chương trình thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ?

Nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, Sacombank đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số trong dịch vụ thanh toán cũng như luôn duy trì nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi với nhiều phân khúc tiêu dùng để khuyến khích khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán không tiền mặt.

Đặc biệt, từ tháng 6 đến tháng 9/2020, Sacombank đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi như “Du lịch thả ga – Không lo về giá” với nhiều ưu đãi hoàn tiền khi mua tour du lịch, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và còn được miễn phí trả góp khi mua tour du lịch nhằm kích cầu du lịch nội địa, chương trình “Lướt thẻ online bao la ưu đãi” nhằm kích khách hàng lựa chọn phương thức mua hàng và thanh toán trực tuyến, chương trình khuyến mãi “Lễ hội mua sắm đỏ VN 2020” với TTTM Vincom, chương trình “Sacombank Visa luôn cùng bạn mỗi ngày” áp dụng ưu đãi hấp dẫn tại 9 đơn vị như: Grab, Shopee, Tiki, Lotteria, Gong cha, Phúc Long, Innisfree, Couple TX, CGV nhằm tạo thói quen chi tiêu qua thẻ cho khách hàng, các giao dịch hằng ngày, hằng tuần đều gắn liền với thẻ Sacombank Visa. Ngoài ra khách hàng mở mới thẻ thanh toán Sacombank Visa sẽ được hoàn tiền 10% và khách hàng đang sử dụng thẻ thanh toán Sacombank Visa sẽ được hoàn tiền 1% khi phát sinh giao dịch thanh toán với chương trình Hoàn tiền mua sắm với Visa Debit cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác với tổng ngân sách lên đến 10 tỷ đồng.

Sacombank làm thế nào để thu hút sự quan tâm của khách hàng?

Bên cạnh xây dựng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi còn tăng cường công tác truyền thông đến khách hàng qua email, SMS, website, trang fanpage, báo chí… Đặc biệt là Sacombank Pay – một ứng dụng vừa đáp ứng với nhu cầu khách hàng, quản lý thẻ, vừa là phương tiện thuận lợi cho khách hàng nhận biết, lựa chọn các chương trình, điểm bán theo nhu cầu (hỗ trợ tìm kiếm nhanh). Ngoài ra, khách hàng còn có thể mua sắm dịch vụ trực tiếp trên Sacombank Pay.

Dịch bệnh Covid-19 trong các tháng đầu năm tuy làm ảnh hưởng lớn đến mảng doanh số giao dịch nước ngoài, nhưng giao dịch online tăng trưởng mạnh cả về doanh số và số lượng giao dịch. Khách hàng cũng tăng mức độ nhận thức lựa chọn thanh toán không tiền mặt trong các hoạt động mua bán và chi tiêu.

Photo: ..

Những đối tác nào Sacombank đã hợp tác và dự định triển khai trong thời gian tới nhằm kích cầu du lịch tại Việt Nam?

Nhằm đem lại nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng, Sacombank đã và đang hợp tác với nhiều đơn vị du lịch, khách sạn, resort như: Vietravel, Traveloka, Agoda, Vntrip, Trip.com, Hotels.com, Booking.com, các khách sạn / resort như New World Saigon Hotel, Silk Sense Hoi An River Resort, Danang Golden Bay, The Anam Resort, Fushion Suites,…

Ngoài ra, Sacombank cũng chủ động triển khai nhiều chương trình hoàn tiền, miễn phí trả góp tại bất kỳ đơn vị du lịch nào để mở rộng phạm vi áp dụng ưu đãi khuyến mãi cho khách hàng.

Kế hoạch cụ thể khi kết hợp thanh toán không dùng tiền mặt với kích cầu du lịch thế nào?

Thông qua chương trình khuyến mãi “Du lịch thả ga - Không lo về giá”, Sacombank triển khai ưu đãi hoàn tiền dành cho khách hàng mua vé lữ hành, đặt phòng khách sạn trên Sacombank Pay hoặc Sacombank mBanking.

Khách hàng chi tiêu về du lịch, đặt phòng khách sạn hoặc mua vé máy bay/tàu/xe tại tất cả đơn vị liên kết hoặc không liên kết sẽ được miễn phí trả góp kỳ hạn 6 tháng, các khách hàng mua tour du lịch tại Vietravel sẽ được hoàn đến 1 triệu đồng, cùng với các ưu đãi giảm giá khác.

Với những ưu đãi hấp dẫn này, khách hàng sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho chuyến du lịch của mình.

Trong thời gian tới, Sacombank có những chương trình nào để kích cầu thanh toán không dùng tiền mặt?

Từ nay đến cuối năm, Sacombank dự kiến sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cộng với việc ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới tập trung vào các phương thức thanh toán không tiếp xúc, thanh toán qua thiết bị di động nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng với công nghệ số.

Là ngân hàng luôn tiên phong trong công nghệ, cụ thể là công nghệ thanh toán không tiếp xúc, ngân hàng đầu tiên trên thế giới được tổ chức thẻ JCB lựa chọn để phát hành QR và cũng là ngân hàng đầu tiên hỗ trợ thanh toán QR chuẩn EMV của 4 tổ chức thẻ quốc tế: Visa, Mastercard, JCB và UnionPay cùng với QR nội địa theo chuẩn Napas, QR VNPay, Sacombank tin rằng với những nỗ lực của mình, khách hàng sẽ dần chuyển dịch hành vi sử dụng tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt.

Xin cảm ơn ông.

Trải nghiệm của khách hàng khi đi du lịch với sự đồng hành của Thẻ Sacombank Chị Hoa Phạm (quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ về trải nghiệm du lịch của mình và những lợi ích tiết kiệm được từ việc sử dụng thẻ tín dụng Sacombank. “Tôi đã du lịch nhiều lần và nhiều nơi với bạn bè và gia đình. Tôi có một vài trải nghiệm đáng nhớ với du lịch là 1 lần tôi được bạn bè mời tham gia cùng nhóm 5 người đi một nơi nào đó mà chưa có kế hoach từ trước. Ngày dự kiến đi chỉ còn 3 ngày vì để đi đúng ngày được nghỉ. Chúng tôi phải chia nhau công tác chuẩn bị từ vé máy bay, chỗ ở, địa điểm ăn uống và nơi vui chơi nhưng phải đảm bảo tiêu chí ngon bổ rẻ và tích kiệm. Với chút kinh nghiệm du lịch và có sẵn thẻ tín dụng Sacombank trong tay, tôi săn lùng các chương trình khuyến mãi Ngân hàng đang áp dụng. Đầu tiên là vé máy bay, khi mua trên app SacombankPay tôi được hoàn 200.000 đồng/vé và hãng hàng không cũng đang khuyến mại giảm 5% khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Vậy là 5 người chúng tôi tiết kiệm chi phí ban đầu được hơn 1 triệu đồng cho tiền vé. Về chỗ ở, ngay thời điểm đó có ưu đãi cho chủ thẻ Sacombank Visa khi thanh toán đặt phòng khách sạn tại Agoda và booking.com được giảm 25%, vậy là chúng tôi có thêm 1 khoản tích kiệm nữa, tính sơ sơ cũng giảm được 500.000 đồng cho phòng giá 2 triệu đồng/1 đêm. Vậy là cơ bản chi phí đi lại và ngủ nghỉ đã ổn, chúng tôi yên tâm chuẩn bị lên đường. Chúng tôi cũng áp dụng triệt để thanh toán bằng thẻ khi mua sắm và trải nghiệm các dịch vụ tại nơi tham quan, đặc biệt là khoản mua shopping tại các trung tâm thương mại. Và một việc không thể thiếu cho mỗi chuyến đi là chúng tôi cùng ngồi lại tính lại tổng chi phí cho cuộc vui những ngày qua và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với tính năng chia hóa đơn trên ứng dụng Sacombank Pay. Ngay lúc đó, tôi nhận được tin nhắn thông báo khoản thanh toán bằng thẻ của tôi đủ điều kiện tham gia trả góp và mức phí của Ngân hàng lại đang ưu đãi. Vậy là thay vì sắp phải thanh toán vì đến hạn, chúng tôi lại có cơ hội trả dần trong 3 tháng theo trả góp của Ngân hàng. Với thẻ tín dụng Sacombank, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều khoản từ chi tiêu đến thanh toán lại cho Ngân hàng. Tôi đã có chuyến trải nghiệm du lịch thú vị với thẻ Sacombank và nhiều lần khác sau đó nữa”.

P.V