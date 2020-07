Làn gió mới trong phân khúc xe C-SUV cỡ trung – Corolla Cross

Toyota là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới nhiều năm liền với dải sản phẩm phủ rộng từ xe cỡ nhỏ đến những SUV cỡ lớn và cả thương hiệu xe hơi hạng sang Lexus. Tại Việt Nam, Toyota đã có hơn 25 năm thành lập với gần 700.000 chiếc xe đã tới tay người tiêu dùng tạo nên lòng tin yêu với tất cả các sản phẩm của hãng. Ngoài Vios là mẫu xe dẫn đầu toàn thị trường thì Fortuner chiếm lĩnh phân khúc SUV, Innova là MPV hay Camry là sedan hạng D… Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy thương hiệu xe hơi tới từ Nhật Bản này chưa có một chiếc C-SUV đô thị 5 chỗ. Toyota không thể ngồi yên được và “bom tấn” Corolla Cross vừa lần đầu tiên ra mắt thế giới tại Thái Lan vừa qua và sắp được bán tại Việt Nam là một cú huých rất mạnh mẽ.

Ngay khi vừa được hé lộ, Corolla Cross đã được nhiều chuyên gia, các nhà báo chuyên ngành xe hơi đánh giá rất cao không chỉ bởi vẻ đẹp hiện đại phóng khoáng ở bề ngoài mà còn là những trang bị công nghệ an toàn trên chiếc xe. Đặc biệt là phiên bản Corolla Cross hybrid. Đây được xem là chiếc xe hybrid phổ thông đầu tiên được bán ra tại Việt Nam và dĩ nhiên là khách hàng Việt giờ đây đã có thể sở hữu một chiếc xe thân thiện với môi trường với chi phí rất hợp lý. Và xét trong bối cảnh giao thông và hạ tầng ở nước ta, muốn hạn chế phát thải từ xe hơi thì giải pháp xe hybrid là tối ưu nhất. Như chiếc xe Prius của Toyota chỉ tiêu thụ 3,7L/100km khi đi trong phố tương đương một chiếc xe máy tay ga và thấp hơn nhiều so với một chiếc ô tô compact đô thị cỡ nhỏ hiện nay (ở mức 5,5L/100km). Lượng phát thải khí CO2 của xe Hybrid cũng ít hơn chỉ 85g CO2/km trong khi nếu là xe xăng dung tích 2.0L là 170g CO2/km. Rõ ràng, xe hybrid bảo vệ môi trường tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên xe điện hoàn toàn thì sẽ không phát thải nhưng nó chưa thể phù hợp tại Việt Nam vì hạ tầng chưa đồng bộ, trạm sạc ở đâu, bảo dưỡng cho đến giá thành xe điện rất cao. Trong khi đó, như chiếc Corolla Cross thì bảo dưỡng như xe ô tô động cơ đốt trong thông thường mà tất cả các trạm bảo hành, bảo dưỡng của Toyota hiện nay đều có thể đảm đương được.

Mẫu xe Corolla Cross được xem là đánh đúng vào những điểm mà khách hàng Việt đang mong chờ, nhất là giới trẻ thành đạt, ưa thích lối sống xanh hoặc các gia đình luôn muốn gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Ngoài việc xuất phát từ một thương hiệu mạnh toàn cầu, công nghệ hybrid thân thiện môi trường nhưng vẫn cho cảm giác lái đầy hứng khởi, vẻ ngoài cá tính phong cách năng động, nội thất tràn ngập tiện nghi như cửa sổ trời, camera 360 độ, gương chống chói tự động, màn hình cảm ứng 8 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto… thì còn 2 điểm nữa: Đó là Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota TSS và Nền tảng thiết kế mới TNGA.

TSS là tổ hợp của nhiều công nghệ khác nhau hỗ trợ người lái tạo nên một hệ thống vận hành an toàn cho xe. Nó bao gồm các công nghệ như: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS); cảnh báo làn đường (LDA); hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA); kiểm soát hành trình chủ động (DRCC) giúp duy trì khoảng cách với xe phía trước, hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao (AHB) giúp tăng tầm nhìn cho người lái nhưng lại không làm ảnh hưởng đến các phương tiện ngược chiều. Bên cạnh đó, Corolla Cross còn có các tính năng an toàn hỗ trợ quan sát (Cảnh báo điểm mù BSM, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, Camera 360 PVM), các tính năng khác (VSC, HAC) và những tính năng an toàn tiêu chuẩn tương đương với an toàn 5 sao ASEAN NCAP như 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm cho toàn bộ vị trí ghế ngồi, ABS, BA, EBD.. Đây là những công nghệ tiên tiến, thường chỉ được trang bị trên những chiếc xe hạng sang thì nay đã có hết trên Corolla Cross.

Trong khi đó TNGA tạo ra một chiếc xe chắc chắn hơn, tầm nhìn tốt hơn, ổn định, đảm bảo độ linh hoạt mang tới cảm giác lái hứng khởi hơn nhưng vẫn đảm bảo độ êm ái. Mẫu xe Camry mới ra mắt năm 2019 là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng nền tảng TNGA này và đã rất thành công khi tạo ra chiếc xe đầm chắc, yên tĩnh, cho cảm cảm giác hứng khởi hơn với khoang nội thất sang trọng đầy tiện nghi.

Toyota công bố sẽ có 3 phiên bản được bán ra tại Việt Nam bao gồm 1 phiên bản hybrid và 2 phiên bản máy xăng. Toàn bộ xe sẽ được phân phối đầy đủ các trang bị như ở nước ngoài mà không bị cắt đi nhưng lại có mức giá hứa hẹ là vô cùng hấp dẫn. Đây là cơ hội vàng để người Việt có thể sở hữu một chiếc xe đầy ắp công nghệ như thế.

Giới chơi xe ở Việt Nam đang hồi hộp chờ đợi một mức giá hợp lý nhất để nhiều người có thể sở hữu được chiếc xe lý tưởng này.