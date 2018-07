Lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với tỉnh Thái Bình về BOT Tân Đệ

Công an tỉnh Thái Bình và Công ty CP Tasco (chủ đầu tư) đã báo cáo về những diễn biến tại Trạm thu phí Tân Đệ thời gian qua.Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ rất phức tạp, ban đầu các lái xe kiến nghị giảm giá vé theo chủ trương của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.Sau đó, các lái xe cho rằng trạm thu phí BOT Tân Đệ đã hết thời gian thu phí, và hiện thu phí cho tuyến tránh Đông Hưng nên có các hành vi cố tình không mua vé, đã gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự.Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Bình đã thống nhất triển khai các phương án nhằm chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT Tân Đệ trong thời gian tới.Mới đây, trong thông tin gửi báo giới, Bộ GTVT tiếp tục khẳng định đưa tuyến tránh Đông Hưng (huyện Vũ Thư) vào dự án cải tạo Quốc lộ 10 và cùng thu phí tại trạm BOT Tân Đệ là hợp lý, đã được các cấp chính quyền đồng ý. Đồng thời, BOT Tân Đệ vẫn còn thời gian thu phí, vị trí đặt trạm là hợp lý và đã được địa phương đồng ý.Theo Bộ GTVT, trạm thu phí BOT còn thời hạn hoạt động tới tháng 1/20121.Đồng thời, Bộ GTVT mong các chủ xe chia sẻ với ngành giao thông trong điều kiện ngân sách nhà nước cho ngành còn khó khăn.

Lê Hữu Việt