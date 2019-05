Lập 3 đoàn kiểm tra giá điện, Bộ Công Thương sẽ kiểm tra những gì?

Liên quan đến những phản ánh của người dân về giá điện tăng cao bất thường gây bức xúc dư luận, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quyết định 1114 về việc kiểm tra tình hình thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Theo đó, 3 đoàn kiểm tra về quy định giá bán điện và việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân của Bộ Công Thương sẽ do lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực làm Trưởng đoàn. Các thành viên trong đoàn kiểm tra sẽ có cả đại diện Bộ Tài chính, đại diện Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cả đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo kế hoạch, các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tình hình thực hiện quyết định về tăng giá điện bình quân và quy định giá bán điện của Bộ trưởng Công Thương. Cùng đó sẽ kiểm tra công tác kinh doanh dịch vụ, giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua cũng như tình hình thực hiện công tác tuyên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng.

Các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra trên 3 miền Bắc Trung Nam và cũng sẽ kiểm tra tình hình sử dụng điện của một số khách hàng lớn tại từng khu vực, qua đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá điện tới chi phí mua điện và giá thành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng kiểm tra là các tổng công ty điện lực và một số khách hàng sử dụng điện. Thời gian kiểm tra từ ngày 8/5 – 10/5.

Liên quan đến những phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng cao, ngày 3/5, Thủ tướng đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương... kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua, làm rõ đúng, sai, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6 tới.

Về nguyên nhân chính làm cho hoá đơn tiền điện tăng cao, EVN cho rằng do lượng tiêu thụ tăng cộng số ngày sử dụng điện trong các kỳ hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn so với kỳ hóa đơn tháng 3 (chỉ có 28 ngày). Như vậy số ngày sử dụng điện nhiều hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước…

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019. Với mức tăng giá điện này, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh, số tiền phải trả thêm hơn 77.725 đồng so trước thời điểm chưa tăng giá. Mức giá này sẽ còn tăng 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn.

Về những phản ánh của người dân về hoá đơn tiền điện tăng đột biến, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng biết, cùng với việc lập đoàn kiểm tra giá điện, Bộ Công Thương sẽ xem xét điều chỉnh biểu giá điện lũy tiến cho phù hợp với tiêu dùng của người dân.

Theo ông Vượng, Do đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao, việc lắp đặt công tơ điện tử thay cho công tơ cơ cho hộ sinh hoạt ngày càng nhiều nên việc nghiên cứu, xây dựng biểu giá điện bậc thang mới cho các hộ gia đình là cần thiết.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới với mục tiêu giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong khi vẫn phải đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội.

“Khi nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao và công tơ điện tử được dùng thay thế công tơ cơ ngày càng nhiều thì việc đưa ra biểu giá điện bậc thang mới là cần thiết. Vì thế, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu giá điện mới nhằm giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”, ông Vượng nói.

Phạm Tuyên