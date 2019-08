Lên phương án cấm cầu tại Hải Phòng, Quảng Ninh nếu bão mạnh

Sáng 2/8, ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Quản lý đường bộ I (Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT) cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3, hiện sức gió tại một số cầu lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh đã tăng lên nhưng vẫn ở mức cho phép. Thế nên cơ quan chức năng chưa hạn chế phương tiện qua lại. Tuy nhiên, nếu sức gió mạnh hơn có thể cấm cầu.

Dự kiến bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh trong chiều tối nay 2/8, Cục Quản lý đường bộ I đã lên phương án và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án ứng phó bão. Đặc biệt với một số cầu lớn, cầu vượt biển như: Bãi Cháy, Bạch Đằng (Quảng Ninh), Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng).Ông Trần Hưng Hà cho hay, lúc 10h sáng 2/8, sức gió đo được tại cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện (Hải Phòng) khoảng 6m/giây, vẫn trong giới hạn cho phép nên các phương tiện ô tô và xe máy vẫn được phép lưu thông qua cầu.Trường hợp gió giật cấp 7 (từ 15m/giây) sẽ cấm xe máy qua các cầu trên, và gió cấp 8 (từ 20m/giây) sẽ cấm ô tô qua cấu. “Các lực lượng đã được bố trí túc trực 24/24h tại các cầu, thực hiện đo sức gió liên tục. Nếu sức gió vượt ngưỡng cho phép sẽ thực hiện hạn chế phương tiện qua các cầu”, ông Hà nói.Ngoài ra, theo Cục Quản lý đường bộ I, tại các tỉnh phía Bắc, do ảnh hưởng của bão số 3 nên xảy ra mưa lớn, một số vị trí đường bị sạt lở, hư hỏng, như ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Kạn. Dù vậy, những sạt lở không lớn, nên các đơn vị đã thực hiện xử lý ngay, đảm bảo giao thông thông suốt.Với phà, theo ông Hà, do Sở GTVT các địa phương trực tiếp quản lý, điều hành. Tuy nhiên, nếu mưa lớn, sóng và gió to, các phà cũng phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.Ngoài ra, Cục Đường Thủy nội địa và Cục Hàng hải cũng lên phương án, chỉ đạo các lực lượng liên quan neo đậu tàu thuyền ứng phó bão. Đặc biệt tránh trường hợp tàu mất neo va đạp vào các công trình khác, như trường hợp tàu va vào cầu Bính.Với hàng không, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), theo kế hoạch sẽ thực hiện đóng cửa từ 12h ngày 2 tới 12h ngày 3/8. Do đó, các chuyến bay đi và đến 2 sân bay này vào khung giờ trên đều phải huỷ. Một số chuyến bay khác cũng được điều chỉnh giờ khởi hành để tới 2 sân bay này khi đã mở cửa trở lại.