Loạt 'ông lớn' đổ bộ, bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang thêm sôi động

Một trong những lý do khiến thị trường bất động sản Nha Trang đang ngày càng trở nên sôi động chính là tiềm năng du lịch. Chính những thế mạnh về du lịch, nghỉ dưỡng của thành phố Nam Trung Bộ này đã và sẽ là cơ sở, đòn bẩy vững chắc cho thị trường bất động sản nơi đây phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc đổ bổ của hàng loạt “ông lớn”

Trang web du lịch du lịch nổi tiếng của Mỹ touropia.com mới đây đăng tải bài viết ca ngợi du lịch Việt Nam, trong đó bình chọn Nha Trang là 1 trong 17 điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam. Trong khi đó, hồi tháng 6/2018 vừa qua, chuyên mục Travel của báo USNews đã công bố The 50 Most Beautiful White Sand Beaches in the World (Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới), trong đó bãi biển Trần Phú – Nha Trang được xếp hạng thứ 18, còn Bãi Dãi – Phú Quốc đứng thứ 20.

Còn theo ước tính của Sở Du lịch Khánh Hòa, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đón 3,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 58%. Ước tính, trong nửa đầu năm 2018, doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh khoảng 10.100 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2017. Theo báo cáo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Nha Trang được đầu tư hạ tầng tốt, cảnh quan thiên nhiên đẹp, có nhiều danh lam thắng cảnh và nhiều điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chất lượng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định tạo ra nhiều việc làm, kéo theo đó là sự phát triển nhanh của dân số. Khách du lịch trong và ngoài nước đến với Nha Trang tăng trưởng mạnh trong thời gian qua khiến thị trường bất động sản tại đây cực kỳ sôi động. Có thể nhận thấy, hầu hết các tên tuổi thương hiệu bất động sản lớn đã đến Nha Trang để đầu tư phát triển, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị tại đây. Trong đó, The Costa Nha Trang được đánh là một trong những tổ hợp bất động sản cao cấp đình đám tại Nha Trang, nằm trên trục đường ‘vàng’ Trần Phú - ngay “trái tim” của thành phố biển. Dự án chuẩn bị mở bán giai đoạn 2 này được biết đến là một trong những tổ hợp căn hộ nghỉ dưỡng - khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế nhất thành phố, một nơi nghỉ dưỡng thực sự xứng tầm cho du khách. Tiềm năng cho thị trường “cất cánh”

Mới đây Khánh Hòa đã cho khai trương nhà ga quốc tế của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ góp phần tạo điều kiện để khách du lịch đến với Nha Trang tăng nhiều hơn, là đòn bẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại đây. Đối với những dự án như The Costa Nha Trang được mở bán giai đoạn 2 ngay trong thời điểm này sẽ vô cùng thuận lợi nhờ tận dụng được cơ hội lớn trong việc đón đầu xu hướng khách du lịch quốc tế. Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Hà từng cho rằng, bất động sản nghỉ dưỡng là một phân khúc thị trường mới đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi đầu tư, là người kinh doanh thì phải quan tâm đến sức mạnh tài chính của chủ đầu tư, đặc biệt nên lựa chọn những dự án hiện hữu có đủ hình hài. Chính vì lẽ đó, The Costa Nha Trang hiện là dự án gây được chú ý lớn từ nhà đầu tư do đã hoàn thiện toàn bộ về cơ sở hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng The Costa Nha Trang sẽ được cấp sổ hồng, giúp nhà đầu tư an tâm về tính pháp lý khi sở hữu căn hộ. Bên cạnh đó, với vị trí trung tâm, vô cùng đắc địa khiến The Costa Nha Trang luôn là tâm điểm của giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Thêm vào đó, trong bối cảnh quỹ đất của đường Trần Phú gần như đã hết, cơ hội sở hữu hữu hạn một căn hộ tại khu vực này càng khiến The Costa Nha Trang tăng thêm phần hấp dẫn. “Điểm hẹn của chủ nhân xứng tầm”

Khu căn hộ The Costa Nha Trang 29 tầng mang đến tiêu chuẩn sống hoàn toàn mới. Được định nghĩa là “điểm hẹn của những chủ nhân xứng tầm”, The Costa Nha Trang cao 29 tầng với 100% căn hộ hướng biển sẽ là ngôi nhà thứ hai, đồng thời là nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp với những dịch vụ 5 sao, lưu giữ những khoảnh khắc sống, đem đến những cân bằng và hưởng thụ bậc nhất. Khu căn hộ 29 tầng mang đến tiêu chuẩn sống hoàn toàn mới với hơn 40 loại căn hộ khác nhau về diện tích, vị trí, phong cách thiết kế nội thất. Trong đó, nổi bật là hai căn penthouse và 14 căn Sky Villa sở hữu tầm nhìn đẹp nhất ra biển Nha Trang. Tất cả 100% các căn hộ còn lại cũng hướng biển trực diện. Tại đây, không gian sống cũng đảm bảo mang lại sự riêng tư cho chủ nhân với bãi biển riêng biệt trên con đường Trần Phú và hệ thống hai thang máy thiết kế riêng, thẻ từ sử dụng cho từng tầng. Các dịch vụ concierge 5 sao đáp ứng mọi nhu cầu của từng du khách, từ dịch vụ bác sĩ, trông trẻ, thư ký, chăm sóc cây cảnh, mua sắm... Dự án được thiết kể bởi kiến trúc sư tài danh người Singapore- Tan Hock Beng và được vận hành và quản lý bởi chủ đầu tư của InterContinental. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành trong 1 thời gian rất ngắn và hiện nay đã được đưa vào khai thác với công suất cao điểm là 98% tỷ lệ lấp đầy phòng. Chính vì vậy, đối với những chủ sở hữu không sử dụng căn hộ để ở có thể cho thuê dưới hình thức căn hộ khách sạn. Nằm tại một trong những điểm đến hàng đầu của mỗi du khách với công suất cao ổn định, The Costa Nha Trang đảm bảo một lượng khách hàng tiềm năng thường xuyên lưu trú tại đây, doanh thu kinh doanh khách sạn được kỳ vọng sẽ ổn định và tỷ lệ sinh lời bền vững theo thời gian. Hiện tại, với khách hàng thanh toán 40% giá trị căn hộ sẽ được nhận nhà ngay, 60% còn lại có thể thanh toán chậm với chương trình hợp tác cùng ngân hàng lãi suất 0%.

Trang Anh