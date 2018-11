Lọc hóa dầu Bình Sơn nói gì về việc bán hạt nhựa PP?

Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) khi nói về thông tin có dấu hiệu khuất tất trong việc chọn nhà phân phối, giá bán sản phẩm hạt nhựa PP.

Vừa qua, một số thông tin cho rằng, có những dấu hiệu khuất tất trong việc lựa chọn nhà phân phối, giá bán sản phẩm hạt nhựa PP từ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR). Theo đó, thông tin cho rằng việc lựa chọn các nhà phân phối sản phẩm hạt nhựa PP là không minh bạch và sai quy trình, có dấu hiệu sai trái vì lợi ích cục bộ, giá bán không thống nhất và có phần ưu ái đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xa hơn là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Lãnh đạo BSR khẳng định, những thông tin trên là thiếu tính khách quan, không phản ánh đúng bản chất sự việc, cố tình hạ thấp uy tín của doanh nghiệp.

- Thưa ông, dư luận đặt câu hỏi tại sao chỉ có 5 nhà phân phối được BSR lựa chọn mà không phải nhiều hơn và giá bán sản phẩm nhựa PP không được đem gia đấu giá để đảm bảo luôn có mức giá bán cao nhất. Liệu có hay không việc ưu ái khiến BSR hay nhà nước bị thiệt hại?

Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa là sản lượng và giá trị tiêu thụ sản phẩm hạt nhựa PP của BSR hàng năm giờ là cực lớn, ước tính khoảng 150.000 tấn/năm. Các năm sau sẽ còn cao hơn nữa, tương đương giá trị khoảng 3600 tỷ đồng nên chắc chắn không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng được các tiêu chí về tài chính, kho bãi mà chúng tôi đưa ra. Đó chính là những lý do khiến chúng tôi buộc phải lựa chọn số ít các nhà phân phối đủ điều kiện.

Khi ký Hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp lớn này, BSR buộc phải có những cam kết đảm bảo về số lượng và chất lượng sản phẩm, giá cả ổn định và phù hợp với thị trường để họ có thể yên tâm làm ăn, hợp tác lâu dài với chúng tôi. Ngược lại, trách nhiệm của khách hàng sẽ là sự trung thành, đàm bảo tiêu thụ tốt sản phẩm của BSR trong mọi hoàn cảnh với mức giá cao nhất.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc BSR lên tiếng về thông tin bán sản phẩm hạt nhựa PP

Việc không đấu giá rộng rãi giá bán sản phẩm mà chỉ thông qua việc đàm phán giá cũng chính là những giải pháp để thực hiện tốt những cam kết trên, đây cũng chính là những phương pháp hiện các doanh nghiệp sản xuất lớn không chỉ trong nước mà cả ngay quốc tế cũng áp dụng.

Nếu cứ bất cứ lô sản phẩm nào chúng tôi đưa ra thị trường cũng thông qua đấu giá liệu có gì không đảm bảo việc giá cả thị trường sẽ bị mất ổn định khi ai đó có ý định xấu. Hơn nữa các đối tác lâu dài chắc chắn sẽ không thể yên tâm được để mà tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi khi giá bán liên tục thay đổi và bất hợp lý, họ sẽ quay về với việc nhập khẩu, khi mà ở đó có những nhà sản xuất luôn đảm bảo cho họ những chính sách hợp lý, ổn định và lâu dài.

Ví dụ, hiện nay nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sản phẩm xăng dầu được bao tiêu với thời hạn 10 năm, sản phẩm hạt nhựa được bao tiêu lên đến 15 năm.

Chắc chắn phương án lựa chọn nhà phân phối và cách tính giá sản phẩm của BSR sẽ tìm ra những đối tác tiêu thụ sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, không những không thất thoát mà còn làm tăng thêm ngân sách thông qua việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm với giá thành cao nhất.

- Nhưng việc không đưa ra đấu giá đang khiến dư luận e ngại có hay không việc nhà sản xuất cùng các nhà phân phối bắt tay để “làm giá” kiếm chác?

Tôi xin khẳng định rằng chắc chắn không có chuyện chúng tôi hay các nhà phân phối bắt tay nhau “làm giá” để làm hại cho BSR hay ngân sách nhà nước. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó bởi tôi luôn tâm niệm trong thời buổi này nếu không làm ăn nghiêm chỉnh sớm muộn cũng sẽ bị đổ bể.

Việc mua bán bất cứ loại sản phẩm nào dù to hay nhỏ hiện nay cũng phải tuân theo quy luật thị trường chung nên việc giá cả lên xuống trong từng thời điểm theo tôi là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa giá dầu thô nguyên liệu thời gian qua biến động hết sức thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán sản phẩm hạt nhựa PP do BSR làm ra.

Dù có bán sản phẩm thông qua phương thức đàm phán giá đi chăng nữa thì từ trước tới nay, giá sản phẩm hạt nhựa mà BSR bán cho các nhà phân phối tại từng thời điểm luôn cao hơn giá nhập khẩu 20 USD/tấn và cao hơn giá mà Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Điều đó chúng minh rõ ràng một điều là chúng tôi không hề móc ngoặc với khách hàng để hạ giá bán, làm thiệt hại cho doanh nghiệp và nhà nước. Việc này dư luận, các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiểm chứng dễ dàng.

Vừa qua ngay sau khi dư luận đồn thổi và cho rằng BSR có những khuất tất xung quanh việc bán sản phẩm hạt nhựa PP thì Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và đến thời điểm này không có bất cứ một kết luận nào về việc chúng tôi sai phạm.

- Thưa ông, dư luận đặt câu hỏi tại sao trước đây BSR đã có quy định khá rõ về nguyên tắc lựa chọn nhà phân phối sản phẩm hạt nhựa PP rồi nhưng giờ đây các ông lại thay đổi, phải chăng các ông có mục đích gì khác?

Đúng là trước đây Hội đồng thành viên BSR đã có văn bản quy định việc lựa chọn phân phối sản phẩm hạt nhựa PP. Nhưng tại thời điểm đó việc sản xuất sản phẩm PP của chúng tôi mới bắt đầu, sản lượng thấp, không ổn định nên phương án tiêu thụ sản phẩm được xây dựng ngắn hạn từng năm với hình thức 50% bán đấu giá cạnh tranh rộng rãi ra thị trường, 50% bán bao tiêu, giá bán bao tiêu được xác định theo giá trúng đấu giá bình quân.

Do việc sản xuất thiếu tính ổn định, giá cả không đồng nhất và thay đổi liên tục, nên chúng tôi có được những đối tác chiến lược. Việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn và không hiệu quả. Chính việc không có những khách hàng chiến lược và lâu dài đã dẫn đến nhiều lúc sản phẩm của chúng tôi làm ra bán không hết (Do khách hàng đã chủ động nhập khẩu đủ số lượng), giá bị ép do bán không đúng thời điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chúng tôi.

Tuy nhiên thời điểm hiện nay đã khác, do giờ đây việc sản xuất sản phẩm hạt nhựa PP của BSR đã hoàn toàn đi vào ổn định, kế hoạch và sản lượng của nhà máy chúng tôi hoàn toàn chủ động được và liên tục phát triển nên để đảm bảo việc tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và ổn định, bắt buộc chúng tôi phải lựa chọn cho mình những đối tác bao tiêu sản phẩm chiến lược, đủ năng lực và lâu dài.

Chính vì lẽ đó nên tại thời điểm hiện nay, chúng tôi không thể áp dụng cơ chế thụ động tìm nhà cung cấp từng lô như trước nữa, chúng tôi đã thay đổi phương pháp lựa chọn nhà phân phối, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn 4 năm một lần. Đấy chính là lý do để mọi người hiểu lầm là chúng tôi có điều gì khuất tất khi thay đổi cách chọn nhà cung cấp.

- Xin cảm ơn ông!

Nhà máy lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý, vận hành có công suất 6,5 triệu tấn dầu thô một năm. Bên cạnh các sản phẩm lọc dầu như khí hóa lỏng (LPG), các loại xăng dầu thì Nhà máy cũng sản xuất được sản phẩm hóa dầu là hạt nhựa PP (Polypropylen). Nhà máy lọc dầu Dung quất là nhà máy đầu tiên sản xuất khoảng 150 nghìn tấn sản phẩm hạt nhựa PP/năm (chủng loại homo). Đến nay, tổng lượng hạt nhựa PP cung cấp ra thị trường là trên 1,2 triệu tấn, góp phần giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu nước ngoài, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất sản phẩm từ nhựa PP trong nước, đa dạng hóa sản phẩm cho Nhà máy. Từ năm 2010 đến năm 2015, BSR tổ chức bán PP theo hình thức bán chuyến, do đó việc tiêu thụ sản phẩm không ổn định, chưa tạo được thị trường, việc bán hàng gặp khó khăn. Từ năm 2018, BSR tiến hành bán theo Hợp đồng dài hạn 4 năm cho nhà tiêu thụ theo phương thức đàm phán giá bán hàng năm cho phần dài hạn, phần vượt kế hoạch theo quy định thì đấu giá.

P.V