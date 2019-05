Lợi ích kép của chương trình sữa học đường Hà Nội

Tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng ngân sách

Hà Nội là địa phương có đông học sinh nhất cả nước, do vậy việc triển khai Chương trình sữa học đường cũng đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư rất lớn về công sức và ngân sách của thành phố. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND TP.Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện quyết liệt, bài bản, chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ngay từ những ngày đầu.

Đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp.

Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở GD- ĐT Hà Nội đã chính thức chọn Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%) và đã giúp tiết kiệm cho ngân sách Thành phố hơn 350 tỷ đồng, phụ huynh chỉ phải trả 47% giá thành của hộp sữa so với giá thị trường.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá: Đây là con số này không hề nhỏ và Hà Nội đạt được nhờ cuộc đấu thầu công khai, minh bạch về một chương trình mang tính an sinh, xã hội. Theo mục tiêu của Đề án từ năm học 2018 - 2019 đến hết năm 2020 có khoảng 1,2 triệu trẻ mầm non và tiểu học ở tất cả các cơ sở giáo dục tại 30 quận huyện của Hà Nội, không phân biệt trường công lập, ngoài công lập hay các nhóm trẻ tư thục… đều sẽ được uống sữa học đường. “Chương trình Sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành của TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chương trình., giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình, xã hội và đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi”, ông Tiến đánh giá.

Đến hết tháng 3.2019, theo ông Tiến, toàn thành phố đã có gần 90% trẻ mầm non, tiểu học được bố mẹ tự nguyện đăng ký tham gia uống sữa học đường, tỉ lệ này tăng theo từng tháng và tăng hơn 20% so với thời điểm mới bắt đầu triển khai Chương trình (từ tháng 1.2019). Nhiều phụ huynh sau 1- 2 tháng cho con tham gia uống sữa học đường đã trực tiếp gặp nhà trường để hỏi về việc có được đăng ký thêm cho mỗi con 1-2 suất sữa/ngày … Tuy nhiên, theo quy định, tham gia chương trình, mỗi trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học được uống sữa 5 lần/tuần, mỗi lần một hộp 180ml.

Mang về cho trẻ em thủ đô sản phẩm được bổ sung thêm nhiều vi chất dinh dưỡng quan trọng

Chương trình “Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020” được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt với mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo xuống dưới 5,5%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ mẫu giáo xuống dưới 13,5%; tăng chiều cao trung bình của trẻ 6 tuổi từ 1,5 đến 2cm so với năm 2010.

Mục tiêu rất rõ ràng và ý nghĩa cao cả này của Chương trình đã may mắn khi gặp được đơn vị cung cấp sữa có trách nhiệm với cộng đồng nói chung và tương lai của trẻ em Thủ đô nói riêng. Vinamilk một lần nữa chấp nhận kinh phí khi bổ sung vi chất quan trọng vào sản phẩm sữa học đường với giá thầu không đổi. Mục tiêu duy nhất chỉ là cùng với các địa phương thực hiện đạt và vượt mục tiêu cụ thể về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tăng chiều cao mà Chương trình đặt ra. Chính vì vậy, thông qua gói thầu sữa học đường này, chủ đầu tư đã mang về cho trẻ em thủ đô sản phẩm chất lượng cao hơn tiêu chuẩn mà hồ sơ mời thầu đưa ra.

Ngoài các vi chất bắt buộc theo quy định của chương trình sữa học đường (sắt, canxi, vitamin D), sản phẩm sữa học đường của Vinamilk bổ sung thêm 10 Vitamin (Vitamin PP, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K1, Vitamin B6, Vitamin B5, Acid Folic) và 4 khoáng chất (Iod, Kẽm, Đồng, Selen), hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Các cô giáo chuẩn bị sữa cho các em học sinh trước giờ uống sữa học đường tại một trường mầm non ở Hà Nội.

Mới đây Vinamilk đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định: “14 vitamin và khoáng chất bổ sung thêm đã trải qua quá trình nghiên cứu lâm sàng, có bằng chứng khoa học của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, được xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em lứa tuổi học đường”.

Bà Trần Khánh Vân, Phó trưởng khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, nhấn mạnh: Viện căn cứ vào nghiên cứu khoa học cấp Viện cho thấy, việc bổ sung các vi chất có trong sản phẩm sữa học đường là phù hợp tất cả các chỉ số. Các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới khẳng định việc tăng cường đa vi chất dinh dưỡng là cần thiết cho sự phát triển của trẻ em thay vì đơn vi chất.

Dưới góc độ của cơ quan thanh tra của ngành Y tế, ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế, khẳng định một cách khách quan và minh bạch ngay tại Hội nghị giao bao báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức trong tháng tư vừa qua, đó là: Căn cứ Quyết định của Thủ tướng phê duyệt chương trình “Sữa học đường” không có bất kỳ quy định nào cấm bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào các sản phẩm sữa để sử dụng cho chương trình “Sữa học đường”. Việc bổ sung các vi chất khác đã nêu trong quyết định là do đơn vị cung cấp sữa thực hiện với điều kiện những vi chất ấy không được vượt quá so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam ở từng độ tuổi khác nhau.

Ông Nhiên còn thông tin: với sản phẩm đang được dùng trong Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội là sữa Vinamilk, sản phẩm là sữa tươi tiệt trùng, có hàm lượng sữa tươi đạt 99,7% đối với loại không đường và 96% loại có đường. Như vây, hàm lượng sữa tươi trong sản phẩm trên đạt gần 100% và không có thành phần sữa bột.

Những giải thích kèm minh chứng cụ thể của chính các chuyên gia và người có trách nhiệm đã giúp dư luận xã hội và phụ huynh học sinh thêm vững tin rằng, các công thức tăng cường vi chất dinh dưỡng kết hợp với sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ. Với độ phủ cao của chương trình Sữa học đường, đây là việc làm nhân văn, có giá trị ưu việt để cải thiện dinh dưỡng trẻ em. Đặc biệt, chương trình nhận được hỗ trợ rất nhiều vào giá, lại có sự chung tay, hỗ trợ, giám sát của nhiều lực lượng…

Hà Nội chưa từng lơ là giám sát Sữa học đường Ông Phạm Xuân Tiến cho biết, từ khi thực hiện Chương trình Sữa học đường đến nay, Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các trường học, trong đó rất chú trọng tới Sữa học đường. Mới đây nhất, đoàn kiểm tra liên ngành đến rất nhiều trường, trực tiếp kiểm tra hồ sơ sổ sách, kho chứa sữa học đường… Các nhà trường đã tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm trong việc tổ chức bữa ăn bán trú và thực hiện Chương trình Sữa học đường. Cụ thể như, thành lập tổ giám sát (có thành phần là đại diện phụ huynh học sinh) việc uống sữa theo Chương trình Sữa học đường; có sổ theo dõi việc kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng thực phẩm…

