Lời khuyên của chuyên gia phong thủy Lâm Minh Trung cho doanh nghiệp start-up

Chuyên gia phong thủy Lâm Minh Trung cho biết, anh gặp khá nhiều doanh nghiệp tư vấn phong thủy khi mà họ đã set up mọi thứ đâu vào đấy. Thật ra, nếu họ set up tốt thì không phát sinh nhiều vấn đề, nhưng ngay từ đầu đã phạm nhiều sai lầm thì việc sửa chữa vô cùng tốn kém. Dưới đây là một số lời khuyên của anh Lâm Minh Trung cho doanh nghiệp start up:

Đặt tên doanh nghiệp

Với những doanh nghiệp khởi nghiệp, việc đặt tên chắc chắn dựa trên rất nhiều những cân nhắc liên quan tới ý nghĩa của nó. Theo chuyên gia Lâm Minh Trung, một cái tên hợp phong thủy là cái tên hợp với tuổi cũng như bản mệnh của người sáng lập, cao hơn nữa là hợp với tứ trụ của doanh nghiệp gồm: chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh; tiếp theo, cái tên cũng phải hợp với ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

Setup một văn phòng theo phong thủy cần có sự tư vấn của chuyên gia có kinh nghiệm để có được hiệu quả như mong muốn Sắp xếp phòng ban theo phong thủy Việc này cần được khảo sát rất kỹ càng để đảm bảo việc sắp xếp được hợp lý nhất. Thường thì các chuyên gia sẽ tới tận nơi để xem xét, đo đạc, kiểm tra hướng tòa nhà, hướng đai môn, quan sát mọi thứ xung quanh văn phòng để có tư vấn chính xác cho doanh nghiệp. Chỗ ngồi của chủ doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo và các phòng ban làm sao vừa đúng chỗ lại vừa tạo ra sự thoáng đãng, hứng khởi là rất quan trọng.

Việc bố trí bàn ghế, lối đi lại, kê tủ, sắp xếp cây xanh cũng sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ giúp doanh nghiệp có không gian làm việc nhiều cảm hứng Ngoài ra, có một số vị trí công việc có thể phạm phong thủy cũng cần phải có những giải pháp hóa giải cụ thể để không bị ảnh hưởng tới công việc cũng như vận thế của doanh nghiệp. Theo anh Lâm Minh Trung, có một số vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý khi sắp xếp như sau: - Chọn vị trí văn phòng cần tìm nơi thông thoáng, sạch sẽ, lối đi lại thuận lợi cho nhân viên cũng như khách hàng, đối tác làm việc. - Với cửa chính văn phòng, cần lưu ý tránh những nhánh cây to có hướng đâm trực tiếp vào. Cửa của văn phòng công ty cũng tránh hết sức đối diện với những vật cản như cột điện, gốc cây to… - Với doanh nghiệp thuê văn phòng trong tòa nhà, cần lưu ý cửa của công ty không được đối diện hoặc song song cửa WC vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới vận may của doanh nghiệp. - Cửa văn phòng công ty cũng không nên đối diện với cầu thang vì điều này vi phạm phong thủy, công ty có thể sẽ không tồn tại được lâu. - Văn phòng nếu thuê nhà riêng hoặc xây riêng biệt, nên chọn nhà có nền cao ráo, bậc tam cấp được bố trí hợp lý. Thông thường, nền nhà của văn phòng quá thấp tượng trưng cho công việc của công ty sẽ bị hãm về tài lộc, chiến lược kinh doanh bất ổn… - Theo phong thủy, nếu góc cạnh của nhà đối diện đâm thẳng vào cửa văn phòng cũng là điều không tốt vì nó được ví như lưỡi gươm hoặc cây đao phủ vô hình đâm thẳng vào chủ doanh nghiệp/ doanh nghiệp làm doanh nghiệp làm ăn suy yếu.

Theo chuyên gia phong thủy Lâm Minh Trung thì việc sắp xếp văn phòng theo phong thủy phạm nhiều sai lầm ngay từ đầu thì việc sửa chữa sẽ vô cùng tốn kém Những việc nên làm - Chọn hướng văn phòng theo cung tuổi chủ doanh nghiệp thuộc mệnh Đông tứ hay Tây tứ trạch phải chuẩn chỉ. - Nên sử dụng các vật dụng phong thủy theo bản mệnh, tuổi - Nên có nhiều cây xanh trong văn phòng hoặc chọn văn phòng nơi có nhiều cây xanh. - Thường xuyên lau dọn sạch sẽ văn phòng, không gây bừa bộn không gian làm việc.

P.V