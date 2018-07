Lợi nhuận 6 tháng tăng gấp 3, MASAN vọt đà tăng trưởng

6 tháng lãi hơn 3000 tỷ đồng

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty trong nửa đầu năm 2018 đạt 3.031 tỷ đồng, tăng 566% so với nửa đầu năm 2017, trong đó gần một nửa đến từ các khoản thu nhập một lần do giả định bán một phần tỷ lệ sở hữu trong Techcombank.

Theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi một công ty liên kết phát hành cổ phiếu cho cổ đông mới với giá trị lớn hơn giá trị cổ đông hiện tại đang sở hữu, thì việc pha loãng cổ phiếu đồng nghĩa với một khoản thu nhập tài chính do giả định bán. Masan cho rằng khoản thu nhập một lần này là minh chứng cho quyết định đúng đắn khi Công ty vẫn giữ lợi ích kinh tế tại Techcombank xuyên suốt thời gian khủng hoảng tài chính và đặt niềm tin vào khả năng ngân hàng trở thành một tổ chức tài chính hàng đầu.

Phát biểu, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan nhấn mạnh: “Tăng trưởng của Masan thật sự ấn tượng, nhưng điều mà tôi tự hào hơn cả là cách mà chúng ta đã đạt được những kết quả này. Chúng ta đã giữ vững niềm tin vào chiến lược dài hạn từ 5 năm trước và tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh xuyên suốt trong thời gian thị trường khủng hoảng cũng như khi đối mặt với các khó khăn trong vận hành. Chúng ta đã không hy sinh bất kỳ nền tảng kinh doanh dài hạn nào cho các tăng trưởng ngắn hạn. Mỗi lĩnh vực kinh doanh đều đang đi đúng với tầm nhìn chiến lược 5 năm, và điều này sẽ giúp tăng trưởng bền vững với hai chữ số của doanh thu và lợi nhuận. Masan kỳ vọng tăng trưởng doanh thu sẽ bắt kịp với mức tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2018 cùng sự phục hồi hoàn toàn của Masan Nutri-Science. Triển vọng tăng trưởng của chúng ta đang rất tốt, và tôi mong muốn sẽ tiếp tục tạo ra giá trị lớn hơn cho cổ đông, đối tác và người tiêu dùng”.

Tạo đà tăng trưởng tốt hơn

Nếu loại bỏ lợi nhuận 1 lần vào nửa đầu năm 2018 và giả định tỷ lệ sở hữu tại TCB vào nửa đầu năm 2017 bằng tỷ lệ sở hữu trung bình nửa đầu năm 2018, lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty tăng 5,3 lần trong nửa đầu năm 2018 so với nửa đầu năm 2017 lên 1.559 tỷ đồng. Điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận thuần lên 8,9% trong nửa đầu năm 2018 so với 1,6% trong nửa đầu năm 2017.

Lợi nhuận đến từ mảng kinh doanh chính cải thiện nhờ vào việc quản lý hiệu quả, giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính. Masan Group đạt doanh thu thuần 9.184 tỷ đồng trong Quý 2/2018, tăng trưởng 11,0% so với Quý 1/2018 với 8.274 tỷ đồng, nhưng giảm 3,1% so với Quý 2/2017 do ảnh hưởng của khủng hoảng giá heo, vốn đã kết thúc vào tháng 4/2018. Do đó, doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2018 giảm 3,1% xuống 17.458 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nếu không tính MNS, doanh thu thuần của Công ty trong quý 2/2018 tăng16,9% so với quý 1/2018 và tăng trưởng doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2018 tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó điểm nhấn là doanh thu thuần của MCH tăng 36,9% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu thuần của MSR tăng mạnh lên 26,6% trong nửa đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, MCH trở lại Top 3 công ty đầu tư xây dựng thương hiệu nhiều nhất (và là công ty quảng cáo trên TVC nhiều thứ 2 tại Việt Nam) và việc tung các sản phẩm mới thành công trong nửa cuối năm 2017 đã giúp doanh thu thuần tăng lên 7.526 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018 so với mức 5.496 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017, và mức 6.354 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016.

EBITDA tăng lên 1.908 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018, tăng trưởng 174,3% từ 696 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017 và tăng trưởng 49,3% từ 1.278 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016. Kết quả là biên EBITDA tăng gấp đôi từ 12,7% trong nửa đầu năm 2017 lên 25,4% trong nửa cuối năm 2018 (nửa cuối năm 2016: 20%).

Lợi nhuần thuần Phân bổ cho Cổ đông của Masan Consumer (“MSC”), công ty con đang niêm yết của MCH, tăng trưởng57,4% từ 963 tỷ đồng năm 2016;tăng trưởng145,1%từ 618 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017 lên 1.515 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018.

Tăng trưởng của MCH bền vững do mức tồn kho tại các nhà phân phối trên cả nước chỉ là khoảng 15 ngày tính đến cuối tháng 6/2018, so với giai đoạn đỉnh lên đến 80ngày vào cuối tháng 12/2016.

Masan Resources (“MSR”) đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần ấn tượng nhờ vào giá vonfram tăng cao và cải thiện thiệu quả vận hành. Giá vonfram tiếp tục tăng cao hơn trong nửa đầu năm 2018 do nhu cầu vượt cung và các hoạt động thanh tra môi trường tại Trung Quốc tiếp tục được thực hiện trong Quý 2/2018. Ngoài ra, việc nâng cấp quy trình tuyển vonfram giúp tăng tỷ lệ thu hồi vonfram 4,5%, qua đó giúp cải thiện doanh thu thuần của MSR lên 3.239 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018 so với mức 2.559 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng trưởng 26,6%.

Lợi nhuận thuần phẩn bổ cho Cổ đông của MSR tiếp tục tăng quý thứ hai liên tiếp, đạt 330 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018, tăng trưởng 377,4% so với cùng kỳ năm 2017. Ban Điều hành dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2018 sẽ đạt hơn 40% và biên lợi nhuận thuần sẽ đạt mức hai chữ số do lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông Công ty dự kiến sẽ đạt từ 600 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng nếu giá vonfram duy trì ở mức hiện nay là trên 300 USD/mtu.

Nhận xét của Ban điều hành về các rủi ro và cơ hội tăng trưởng so với dự báo về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính cho năm 2018: Masan tái khẳng định mức dự báo kết quả kinh doanh trong năm 2018 sẽ vẫn tương tự như đã công bố đầu năm nay. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ tiếp tục theo dõi các rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thuần: - MNS: Khủng hoảng giá heo kéo dài hơn dự kiến và tốc độ tái đàn có thể sẽ chậm hơn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Lợi nhuận cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. - MCH: Việc tiêu thụ các sản phẩm mới của MCH có thể chậm và khả năng trì hoãn việc tung một số sản phẩm mới ra thị trường. - MSR: Giá vonfram hiện đang cao hơn mức Công ty dự tính nên có khả năng doanh thu và lợi nhuận sẽ cao hơn. - Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty trong hoạt động kinh doanh chínhcó khả năng tăng do Công ty có thể giảm nợ vay và giảm tỷ lệ cổ đông thiểu số. - Thông tin chi tiết sẽ được trình bày trong phần Thảo luận Kết quả Kinh doanh. Các kết quả kinh doanh nổi bật trong nửa đầu năm 2018 của MSN - Tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, xây dựng thương hiệu, các phát kiến mới độc đáo đã giúp cho Masan Consumer Holdings (“MCH”) đạt tăng trưởng doanh thu thuần 36,9% và tăng trưởng EBITDA 174,3% trong nửa đầu năm 2018: - Masan Nutri-Science (“MNS”) đặt triển vọng tăng trưởng cao hơn cho nửa cuối năm 2018: giá heo hơi tăng lên khoảng 48.000 đồng đến 52.000 đồng/kg: - Masan Resources (“MSR”) đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thuần ấn tượng nhờ vào giá vonfram tăng cao và cải thiện thiệu quả vận hành - Techcombank (“TCB”) đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 90,1% lên 5.196 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018 so với mức 2.734 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2017

