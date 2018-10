Lợi nhuận 9 tháng của Masan bất ngờ tăng vọt đạt 2.307 tỷ

9 tháng: Lợi nhuận bất ngờ tăng vọt

Cập nhật thông tin, Masan cho biết, lợi nhuận các lĩnh vực kinh doanh chính cho 9 tháng năm 2018 phân bổ cho Cổ đông Công ty cho các lĩnh vực kinh doanh chính trong 9 thángđầu năm 2018 đạt 2.307 tỷ đồng, tăng 90,2% so với mức 1.213 trong cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty theo báo cáo tài chính trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 3.779 tỷ đồng, tăng trưởng 211,6% so với cùng kỳ năm 2017 do Công ty nhận được lợi nhuận một lần (không phải là lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính) là 1.472 tỷ đồng được xem như là“giả định” bán một phần tỉ lệ sở hữu trong công ty liên kết Techcombank (deemed disposal) nhờ vào kết quả phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hơn giá trị sổ sách của Công ty.

Riêng trong quý Quý 3/2018: Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty cho các lĩnh vực kinh doanh chínhcho Q3/2018giảm 1,3% xuống còn 748 tỷ đồng so với mức 758 tỷ đồng trong cùng kỳ 2017. Kết quả này không thể hiện hết khả năng tăng trưởng của MSN.Ngoài ra, trong Quý 3/2018 cũng không phát sinh bất kỳkhoản lợi nhuận/ lỗ nào một lần.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông Công ty trong Quý 3/2018 (không tính lợi nhuận của Masan Nutri-Science (“MNS”) Quý 3/2018 do khủng hoảng giá heo) tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017.

Về Doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018:Masan Group đạt doanh thu thuần 26.630 tỷ đồng, giảm 3,0% so với mức 27.451 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2017, chủ yếu là do giảm doanh thu MNS bởi khủng hoảng giá heo. Nếu không bao gồm doanh thu của MNS thì doanh thu thuần hợp nhất cho 9 tháng năm 2018 tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý 3: tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu thuần hợp nhất Quý 3/2018: Giảm 2,8% so với cùng kỳ 2017, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng cao trong các lĩnh vực kinh doanh giúp thúc đẩy tăng trưởng Q4/2018 và năm 2019.

Phân tích tình hình hoạt động Quý 3/2018 cho thấy các công ty con của Masan như: MCH tiếp tục tăng trưởng cao trên 20% nhờ vào chiến lược “cao cấp hóa” các nhãn hiệu cốt lõi(premiumization)và tung ra các sản phẩm mới thành công,nhưng vẫn cần phải tiếp tục đưa ra các phát kiến mang tính đột phá trong các ngành hàng còn mới (như thịt chế biến và bia):

Lĩnh vực thực phẩm: Ngành gia vị tăng trưởng 36,1% trong Quý 3/2018 so với cùng kỳ năm 2017, đáng chú ý là sản phẩm cao cấp tăng trưởng trên 50%. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 32% do các sản phẩm cao cấp tăng trên 60%, trong đó sản phẩm mì ly Omachi được tung ra 5 quý trước có doanh thu tăng gấp 3 lần.

Lĩnh vực đồ uống: Tăng trưởng 38% nhờ vào sản phẩm nước tăng lực Wake-Up 247 đạt tăng trưởng ấn tượng và sở hữu 54ytdghthương hiệu mạnh. Các điểm bán hàng trong lĩnh vực đồ uống đã tăng từ 75 ngàn điểm vào cuối năm 2017 lên 130 ngàn điểm vào Quý 3/2018.

Ngành hàng cà phê: Tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2017, chủ yếu là nhờ Vinacafé tăng trưởng trở lại. Sản phẩm Vinacafé đã đạt tăng trưởng doanh thutrong Q3/2018 là 25% so với cùng kỳ năm 2017 do MCH đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu cao cấp mang tính di sản. MCHsẽ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm (R&D) vì cần phải có phát kiến đột phá phát triển sản phẩm mới có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng hơn 15%.

Ngành hàng bia:Kết quả kinh doanh đạt thấp hơn so với kế hoạch năm. Ban Điều hành cho rằng việc tận dụng kênh phân phối của thực phẩm và đồ uống hiện nay không phải làmô hình phù hợp mang đến thành công cho ngành bia. MCH đã thành lậphệ thống bán hàng riêng biệtvới đội ngũkinh doanhdày dặn kinh nghiệm. Ban Điều hành dự tính sẽ phát triển lên khoảng 150 – 200 nhân viên bán hàng vào giữa năm 2019.

Thịt chế biến:Kết quả kinh doanh thấp hơnkế hoạch năm do thiếu phát triển các sản phẩm mới và công nghệ còn hạn chế. Việc hợp tác với Jinju giúp cho MCH có thể tiếp cận được với công nghệ cao và khả năng phát triển các sản phẩm mới. Sản phẩmchung đầu tiên của 2 công ty sẽ được tung ra vào Q4/2018 và các sản phẩm mới khác sẽ tiếp tục ra mắt trong năm 2019.

Hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận vẫn được duy trì do MCH tiếp tục thực hiện chính sách quản lý hàng tồn kho thấp, tối ưu hóa chi phí bán hàng. Tỷ lệ Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp trên doanh thu trong Q4/2018 có thể sẽ cao hơn so với tỷ lệ của 9 tháng năm 2018 do Ban Điều hành tăng cường đầu tư vào hoạt động marketing cho các sản phẩm mới sẽ tung ra trong Q4/2018 và các hoạt động trong mùa Tết cũng nhưtạo đà tăng trưởng cho năm 2019.

Masan Resources: Trong 9 tháng năm 2018, MSR tạo ra dòng tiền tự do[1] là 30 triệu USD và dự tính sẽ đạt 50 – 60 triệu USD cho cả năm 2018, nghĩa là sẽ tăng30% so vớinăm 2017.

Quý 4: Tự tin về đích

Theo ông ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Masan tiếp tục thực thi kế hoạch tăng trưởng trong trung hạn.Nhờ chiến lược “cao cấp hóa” và mở rộng ngành hàng đồ uống giúp cho Masan Consumertăng trưởng gấp 2-3 lần mức tăng trưởng trung bình của ngành FMCG trong các năm tới.

“Việc Masan Resources mua lại nhà máy chế biến hóa chất vonfram công nghệ cao là bước đi chiến lược giúp Công ty có thể tạo ra dòng tiền vững mạnhcũng như hiện thực hóa kế hoạch tăng công suất lên gấp đôi để mở rộng thị phần vonfram ngoài Trung Quốc”, ông Quang nhấn mạnh.

Cùng đó, ông Quang khẳng định: “Mô hình tập trung vào dịch vụ khách hàng và đầu tư vào công nghệ cao đã giúp Techcombank trở thành ngân hàng tăng trưởng nhanh nhất và có lợi nhuận cao nhất trên thị trường.Techcombank sẽ duy trì vị thế này bằng mô hình ưu tiên nguồn thunhậptừ các hoạt động dịch vụ khách hàngthay vì thu nhập từ lãi vay”

Dù đạt được tăng trưởng vượt trội nhưng người đứng đầu Masan cho rằng không phải mọi thứ đều tiến triển tốt như kế hoạch,Masan Nutri-Science vẫn bị ảnh hưởng nặng do khủng hoảng giá heo. Dẫu vậy, ông cũng rất lạc quan nhấn mạnh: “Thị trường thức ăn chăn nuôi dù đang hồi phục nhưng chúng ta đặt niềm tin lớn vào chiến lược chuyền đổi thành công ty kinh doanh thịt tươi sống hàng đầu, chứ không chỉ đơn thuần là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi. Lứa heo đầu tiên từ trang trại nuôi heo kỹ thuật cao tại Nghệ An đã xuất chuồng với kết quả rất khả quan, nhưng Masan Nutri-Science sẽ dừng bán heo hơi vào năm 2019 vì chúng ta sẽ tập trung vào việc tung ra sản phẩm thịt có thương hiệu phục vụ người tiêu dùng”.

“Masan tin rằng kết quả kinh doanh năm 2018 sẽ rất ấn tượng, và đây sẽ là nền tảng giúp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đạt hai con số cho năm 2019 cũng như các năm tiếp theo.”, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nói.

Cập nhật các chiến lược và đánh giá Q4/2018, Masan Group và SK Group sẽ thành lập Hội đồng Hợp tác chiến lược vào Q4/2018. Hội đồng sẽ chịu trách nhiệm khai thác nguồn lực của hai bên và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới cho các hoạt động kinh doanh của các công ty con của Masan Group.

Ban Điều hành dự tính doanh thu thuần Q4/2018tăng 15% so với cùng năm 2017,lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty của hoạt động kinh doanh chính đạt 3.300 – 3.400 tỷ đồng và báo cáo lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty đạt 4.700 – 4.800 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với năm 2017.

Các sáng kiến chiến lược:MSR hoàn tất việc mua lại 49% cổ phần của công ty liên doanh với H.C. Starck, hiện đổi tên thành Công ty TNHH Vonfram Masan. MSR được xem là nhà chế biến hóa chất vonfram hàng đầu và đang tăng công suất để tăng thị phầnlên gấp 2 lần. Ngoài ra, MSR tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác chiến lược với nhà chế biến sâu vonfram để tạo giá trị gia tăng cho cổ đông. Đạt được hiệu quả hoạt động:MNS đã tổ chức lại mô hình đội ngũkinh doanh để hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ vậy, doanh thu trên mỗi nhân viên đã tăng lên 4,4tỷ đồng trong Quý 3/2018 từ mức 2,9 tỷ đồng trong Quý 1/2018. Ban Điều hành sẽ tiếp tục giữ mức nhân sự ổn định này trong thời gian tới. Hành trình chuyển đổi sang công ty kinh doanh thịt tươi sống trong Q4/2018:MNS sẽtung ra các sản phẩm thịt tươi có thương hiệu đầu tiên vào Q4/2018. Ban Điều hành đang thống nhất mô hình phân phối và hoàn tất thỏa thuận với đối tác cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng kho lạnh để kịp tung sản phẩm vào cuối năm 2018.Trang trại Nghệ An vừa xuất chuồng1.000 heo hơi với giá trung bình là 48.500 đồng/kg. Việc tiết kiệm 1.000 tỷ đồng chi phí lãi vay sẽ được phản ánh hoàn toàn vào kết quả kinh doanh từ năm 2019. Cụ thể, Masan sẽ giảm chi phí lãi vay khoảng 1.000 tỷ đồng một năm bắt đầu từ Quý 4/2018. Tổng nợ/EBTDA dự tính sẽ giảm xuống còn 2,5x vào cuối năm 2018 nhờ vào kế hoạch trả nợ hơn 11.000 tỷ đồng vào Quý 4/2018. Việc tăng cường trả nợ vay là một phần kế hoạchcủa Công ty nhằm mục tiêu trong 12 tháng nữa đạt đánh giá tín nhiệm bằng mức đánh giá tín nhiệm của Việt Nam là BB-.

P.V