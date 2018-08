Lối thoát hiểm trên máy bay VNA bị lắp thêm ghế?

Lốt thoát hiểm trên tàu bay A321 theo thiết kế của nhà sản xuất phụ thuộc vào số lượng hành khách, có loại 20 inches và loại 12 inches. Trong đó, máy bay của VNA là loại Type 3, cửa thoát hiểm tối đa 12 inches, còn máy bay của VNA thiết kế 13 inches.



Theo đó, những ngày qua trên mạng xã hội, một hành khách chụp lại lối thoát hiểm máy bay của Vietnam Airlines trên chặng Hà Nội – Singapore, và cho rằng hãng hàng không đã thay đổi thiết kế, lắp thêm ghế trên tàu bay Airbus A321 với hàm ý để thêm khách.



Trao đổi với Tiền Phong, một kỹ sư phụ trách kỹ thuật của Vietnam Airlines cho biết, thông tin trên không có cơ sở. Đại diện hãng bay cũng khẳng định luôn chấp hành đúng quy định của nhà sản xuất tàu bay và các cơ quan chức năng, không tự ý thay đổi thiết kế tàu bay để lắp thêm ghế ở lối cửa thoát hiểm.



Đại diện Vietnam Airlines cho biết, luôn tuân thủ quy định của các nhà chức trách hàng không như Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Hội hội an toàn hàng không châu Âu (EASA), Cục hàng không Việt Nam.



Theo tài liệu của nhà sản xuất về thiết kế A321, tàu bay có tổng cộng 8 cửa thoát hiểm, với 4 của bên phải, 4 cửa bên trái,. Tuỳ vào tthiết kế số ghế chuyên chở, các cửa thoát hiểm tàu bay được bố trí tuân thủ các quy định của nhà chức trách, và nhà sản xuất (gồm 3 loại cửa Type C, Type I, Type III). Mỗi loại cửa thoát hiểm có quy định khoảng cách tối thiểu để đảm bảo hành khách có thể thoát hiểm trong thời gian ngắn nhất.



Theo đó, trên tàu bay A321 của Vietnam Airlines đang khai thác được thiết kế cửa thoát hiểm có 2 cấu hình chính, loại dưới 200 khách (loại 184 và 178 khách) thuộc loại cửa Type C (20 inches) và III (12 inches); dưới 210 khách (203 khách) loại Type C và I (20 inches), tuân thủ đúng quy đinh.



Thiết kế tàu bay A321, với 8 cửa thoát hiểm, khoảng cách cửa tuỳ thuộc vào số ghế của nhà thiết kế

Thiết kế cửa thoát hiểm trên tau bay A321 loại dưới 200 hành khách, với lối thoát hiểm rộng 20 inches. Máy bay hành khách dẫn ra là loại A321 dùng cửa thoát hiểm Type III (184 hành khách), cửa thoát hiểm tối thiểu là 12 inches (VNA thiết kế 13 inches).

Lê Hữu Việt