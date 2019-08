Lời yêu thương chưa từng nói của tài xế công nghệ dành cho gia đình

Đổi nghề đổi cả không khí gia đình

Biến cố bất ngờ ập đến khiến cả 2 vợ chồng anh Lê Phạm Đăng Trình - tài xế GrabFood phải cùng bươn chải để vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh Trình nhớ lại: “Sau khi kinh doanh thất bại, hai vợ chồng tôi phải tìm việc khác để tiếp tục nuôi 3 đứa con. Tôi loay hoay thử làm nhiều nghề, rồi quyết định chuyển sang chạy GrabFood vì vừa có thu nhập ổn định vừa có thể phụ vợ chăm sóc các con. Không khí gia đình cũng nhờ đó mà dịu lại, bớt căng thẳng”.

Anh Trình không quên kể về người vợ của mình: “Trong giai đoạn gia đình khó khăn nhất, bà xã không hề trách móc mà liên tục động viên tôi cố gắng theo nghề tài xế công nghệ” . Anh Trình chia sẻ thêm, thời gian đầu, do vẫn còn bị tâm lý thất bại đeo bám nên anh không muốn cho ai biết chuyện mình làm tài xế GrabFood. Nếu không có vợ bên cạnh khuyên nhủ, anh khó mà nguôi ngoai để “ngộ” ra nhiều bài học từ công việc lái xe: “Bộ quy tắc ứng xử của Grab hướng dẫn tôi cách ứng xử với khách hàng. Nhờ vậy, tôi biết cách cư xử khi gặp khách hàng khó tính. Nếu sau này có cơ hội quay lại kinh doanh riêng như trước, tôi nhất định sẽ chú trọng việc này”.

Nhận được nụ cười và lời cảm ơn từ hành khách là niềm vui của anh Thông để thêm gắn kết với nghề anh đã chọn

Anh Trần Thái Thông cũng tâm sự: “Ba mẹ đều có gia đình mới nhưng mình biết lúc nào họ cũng mong muốn mình có công việc đàng hoàng, tử tế. Lúc trước mình bất cần lắm, cứ làm gì có tiền là đều lao vào. Sau tất cả, làm tài xế GrabCar là chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình. Bởi mình vừa có thể thoả mãn đam mê đi đây đi đó, lại vừa có thu nhập như ý.” Anh Thông nói thêm: “Công việc càng trở nên ý nghĩa hơn khi mình tham gia Đội Cứu hộ GrabCar 247 để giúp đỡ được nhiều anh em đồng nghiệp chẳng may bị nạn trên đường”.

Không dõi theo từ xa như bác Hương, chị Minh Thuý – vợ tài xế GrabBike Hoàng Văn Sơn - nhiều năm cùng chồng “giữ lửa" cho gia đình, chị bộc bạch: “Cứ mỗi lần chồng tôi ra quầy phụ dọn hàng, ai cũng nói tôi may mắn lấy được người chồng vừa chăm chỉ làm ăn vừa biết giúp đỡ vợ. Hồi trước ổng cũng nóng tính lắm, nhờ chạy GrabBike mà biết lắng nghe và kiềm chế cảm xúc tốt hơn. Ổng còn hay khoe về mấy khóa học sơ cấp cứu, kỹ năng tự vệ… do Grab tổ chức nên tôi an tâm phần nào khi ổng chạy xe ngoài đường”.