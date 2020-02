Lợn hơi giảm sâu, siêu thị và chợ vẫn 'neo' mức giá cao

Thịt lợn thương hiệu Meat Deli tại các siêu thị Big C, Vinmart niêm yết giá 165.000 – 240.000 đồng/kg, đang ở mức khá cao so với thị trường bán lẻ

Thịt do các siêu thị phân phối có giá rẻ hơn, ba chỉ heo của siêu thị Big C (thương hiệu Song Đạt) có giá 171.000 đồng/kg, thấp hơn gần 70.000 đồng so với thịt mát Meat Deli