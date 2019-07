L’ORÉAL nhận giải 'Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2019'

Quảng cáo

HR Asia, Tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á, vừa công bố kết quả khảo sát và vinh danh 51 Doanh nghiệp Việt Nam có môi trường làm việc tốt nhất châu Á (Best Companies to work for in Asia 2019 – Vietnam Edition).

Cơ sở để đánh giá và vinh danh các doanh nghiệp lần này dựa trên kết quả thực hiện khảo sát từ nhân viên tại 265 công ty có quy mô lớn và mức độ tăng trưởng tốt tại Việt Nam.

HR Asia chấm điểm theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên bộ khung đánh giá Core, Self, Group thống nhất áp dụng cho 9 thị trường lớn trong khu vực. Theo đó, Core (Collective Organisation for Real Engagement) đánh giá về văn hóa và mức độ minh bạch của doanh nghiệp; Self (Heart, Mind, Soul) đánh giá về mức độ cam kết, lòng tự hào và cảm xúc khi làm việc; và cuối cùng là Group (Think, Feel, Do) đánh đánh giá về mức độ hợp tác của các thành viên trong công ty.

Tại buổi lễ trao giải, ông Khôi nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tự hào được toàn bộ nhân viên L’Oréal Việt Nam và Tổ chức HRAsia bình chọn vào danh sách Các công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019. Văn hóa L’Oréal bắt nguồn từ quan điểm nhân văn của Người sáng lập Tập đoàn hơn 100 năm trước khi đặt yếu tố “Con Người– Con Người– Con Người” làm trọng tâm tạo ra sự phát triển và lớn mạnh của Tập đoàn. Từ đó, L’Oréal triển khai Chương trình toàn cầu mang tên “Share & Care” đem đến cho nhân viên những chế độ phúc lợi binh đẳng và các hoạt động giải trí văn thể mỹ rất được nhân viên yêu thích. Việc đạt được danh hiệu này sẽ tạo thêm động lực để Công ty L’Oréal Việt Nam tiếp tục phát huy, cải tiến và sáng tạo thêm các chương trình mới cho năm 2020, đánh mạnh vào sự linh động cũng như tính tự chủ của mỗi nhân viên trong việc lựa chọn phúc lợi theo nhu cầu của từng cá nhân; và các chương trình đào tạo theo từng lộ trình phát triển sự nghiệp tại L’Oréal cả trong và ngoài nước. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là những thay đổi mang tính chiến lược để phù hợp hơn với mong đợi từ các bạn nhân viên và ứng viên trẻ thuộc thế hệ Millenials, nhất là trong thời đại Công nghệ 4.0.

Chúng tôi lựa chọn tham gia vào giải thưởng Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á của HRAsia vì đây là một tổ chức có uy tín mang tầm Châu Á; với đội ngũ quản trị và tư vấn chiến lược tin cậy đến từ Singapore và Malaysia. Hơn nữa, Giải thưởng này sử dụng phương pháp nghiên cứu và đánh giá theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) phù hợp không chỉ với mô hình quản trị quốc tế hiện đại mà còn với văn hóa Việt Nam”.

Phát triển cùng L’ORÉAL Tại L’Oréal, việc học không bao giờ dừng lại. Đó là lý do tại sao giữ chân những nhân tài thích học hỏi và hỗ trợ họ làm những gì họ yêu thích là cam kết môi trường làm việc L’oréal.

Tại L'Oréal, có một khái niệm phát triển kỹ năng lãnh đạo theo phương án 70:20:10, có nghĩa là phần lớn 70% học tập thông qua kinh nghiệm – nhân viên sẽ trực tiếp làm việc từ ngày đầu để thử nghiệm, học hỏi và thành công. Khoảng 20% đến từ việc học hỏi từ lãnh đạo, đồng nghiệp và 10% cuối cùng là thông qua việc lĩnh hội từ các khóa đào tạo ở thời điểm thích hợp- như các khóa học trực tuyến, hội nghị và hội thảo. L’Oréal đầu tư vào con người với ngân sách chiếm một phần đáng kể trong doanh thu bán hàng. Trong năm 2015, 69 triệu euro đã được đầu tư thẳng vào việc phát triển nhân viên. L’Oréal chào đón những nhân tài đang tìm kiếm một công ty quốc tes để phát huy thế mạnh của mình, cho phép họ có được các kỹ năng tiên tiến và hỗ trợ sự phát triển cá nhân.

P.V