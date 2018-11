Luôn đảm bảo tốt quyền lợi người tham gia BHXH

Phó TGĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu

Thưa ông, việc Cty ALCII phá sản và nguyên lãnh đạo BHXH Việt Nam bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam, đã có nhiều thông tin thất thiệt, ông có thể cho biết BHXH Việt Nam đã có phương án gì trước sự việc này?

Phó TGĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu: Đây là vụ việc đáng tiếc, đã diễn ra cách đây gần 10 năm, đã được các cơ quan có thẩm quyền kết luận. Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số cán bộ và nguyên lãnh đạo, BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức gửi các cơ quan báo chí, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ quan điểm của BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần thượng tôn pháp luật, quan tâm đến việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH. Đặc biệt, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo quy định pháp luật.

Cùng đó, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về tính nhân văn, ưu việt, lợi ích của chính sách BHXH, BHYT đến người lao động và nhân dân. Đặc biệt với người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong đó nhấn mạnh quyền bảo đảm an sinh xã hội của công dân đã được quy định tại Hiến pháp. Trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đặt là mục tiêu tối thượng.



Không tin lời kẻ xấu

Với tư cách lãnh đạo BHXH Việt Nam, ông đưa ra khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là công nhân, lao động ở những khu công nghiệp?

Phó TGĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu: Với những cam kết trên của BHXH Việt Nam, mong rằng người lao động và nhân dân hãy tin tưởng chính sách BHXH là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền được an sinh xã hội của tất cả công dân. Trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo. Người dân hãy yên tâm và tiếp tục tham gia BHXH, không nên vì tin đồn mà hưởng BHXH một lần hay tự mình rút khỏi lưới an sinh, vì như vậy sẽ rất thiệt thòi.

Bằng chứng là dù vụ việc tại ALCII xảy ra cách đây đã 10 năm, nhưng trong 10 năm qua, quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo. Bình quân mỗi tháng có khoảng 2,8 triệu người đang được cơ quan BHXH chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, với số tiền chi trả bình quân mỗi tháng hàng nghìn tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, tổng số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH là trên 270 nghìn tỷ đồng; và 10 tháng đầu năm 2018, số tiền chi trả các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH trên 252 nghìn tỷ đồng.

Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không ngừng được cải tiến, đa dạng hóa hình thức chi trả (trả tiền mặt tại điểm chi trả, trả qua thẻ ngân hàng, trả tại nhà với những người cao tuổi, sức khỏe yếu…). Thời gian chi trả được rút ngắn và cố định hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

Chúng tôi cũng mong các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ tiếp tục đồng hành với BHXH Việt Nam trong việc truyền đi những thông điệp về tính nhân văn, ưu việt, lợi ích của chính sách BHXH. Để mọi người dân nhận thức sâu sắc quyền lợi và trách nhiệm của mình, không bị dao động trước những thông tin không đúng và tránh bị kẻ xấu lợi dụng vào những mục đích khác.



Xin ông cho biết BHXH Việt Nam sẽ làm gì để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH?

Phó TGĐ BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu: Tôi xin nhắc lại rằng, quan điểm của BHXH Việt Nam là thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Do vậy, mọi quyền lợi của người tham gia BHXH sẽ được BHXH Việt Nam bảo đảm theo quy định pháp luật.

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách và quy trình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Để không những bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, còn hướng tới phục vụ người tham gia BHXH ngày một tốt hơn, nhằm khẳng định và củng cố niềm tin của nhân dân và người lao động vào chính sách BHXH, BHYT - hai chính sách trụ cột chính, quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội Quốc gia.

Xin cảm ơn ông!

Trước đó, ngày 10/11, BHXH Việt Nam đã phát đi thông tin liên quan tới việc 4 nguyên cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới ALCII. Theo đó, BHXH Việt Nam luôn chấp hành đúng quy định pháp luật; nghiêm túc chấp hành các kết luận của cơ quan có thẩm quyền; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thời gian qua, Quỹ BHXH được quản lý tốt dưới sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ, được thanh tra, kiểm toán định kỳ. BHXH Việt Nam khẳng định, trong mọi trường hợp quyền lợi của người tham gia BHXH luôn được đảm bảo theo quy định pháp luật.

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với: Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, nguyên TGĐ BHXH Việt Nam; Nguyễn Huy Ban, nguyên TGĐ BHXH Việt Nam; Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Ban Kế hoạch Tài chính, BHXH Việt Nam). Cả 4 bị can nêu trên đều bị điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Phạm Thanh (ghi)