Lý giải sức hút căn hộ hạng sang trung tâm quận 1

Theo nhiều báo cáo nghiên cứu thị trường, thị trường căn hộ hạng sang TP.HCM luôn ở trong tình trạng vô cùng khan hiếm suốt từ năm 2017 đến hết quý III/2018. Chính vì thế, sự xuất hiện của Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ The Grand Manhttan đầu quý IV/2018 ngay lập tức làm nóng thị trường BĐS Q.1.

Đặc biệt, The Grand Manhattan khiến giới đầu tư ấn tượng với “đặc quyền” có một không hai - chỗ đậu xe hơi định danh dành cho chủ nhân của các căn hộ. Trong bối cảnh lượng xe hơi ngày càng tăng, nhưng chỗ đậu xe trong khu vực trung tâm ngày càng ít ỏi; ưu đãi chỗ đậu xe ngay trung tâm Q.1 của The Grand Manhattan không chỉ đáp ứng “cơn khát” chỗ đậu xe an toàn văn minh cho cư dân, mà còn là cơ hội chắc chắn để tăng giá trị bền vững cho dự án.

Diễn viên – doanh nhân thành đạt Chi Bảo là một trong những khách hàng đầu tiên quyết định mạnh tay sở hữu căn hộ hạng sang The Grand Manhattan do nhìn thấy được tiềm năng rất lớn của dự án: “Vì đã sống tại khu trung tâm Q.1, TP.HCM hơn 10 năm nay nên Chi Bảo hiểu rõ các giá trị bền vững của bất động sản trong khu vực này. Có thể thấy nhu cầu sống tại Q.1 của các chuyên gia nước ngoài, doanh nhân rất cao. Các khu nhà dành cho giới CEO có giá thuê từ 2.500 - 2.700 USD/căn và luôn ở trong tình trạng khan hiếm. Bên cạnh đó, sở hữu một chỗ đậu xe đảm bảo ngay giữa trung tâm quận 1 thực sự là ưu đãi rất khó kiếm trên thị trường.”

Trong khi đó, Á hậu Mâu Thủy lựa chọn The Grand Manhattan là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống: “Với vị trí trung tâm trong trung tâm của The Grand Manhattan, Thủy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Dự án có hơn 4000 m2 công viên và cảnh quan nội khu, cùng với nhiều sơ sở hạ tầng cao cấp có thể giúp Thủy “refresh” nhanh chóng. The Grand Manhattan đã không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua mức yêu cầu của Thủy.”

Đánh giá cao về hiệu quả đầu tư, khách hàng Trần Trang Cẩm Tú (Q.Tân Bình) nhận định: “Quả thực, giữa tôi và Novaland là một mối “duyên” tuyệt vời, bởi những dự án tôi đầu tư tại Novaland đều mang tới mức lợi nhuận tốt. Với The Grand Manahattan, ngoài mức hiệu suất sinh lợi đáng kỳ vọng, tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ mang tới cho mình những giá trị gia tăng riêng có, đó là cơ hội để sở hữu BĐS ngay trung tâm Q.1. Tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu nên với những đối tác nước ngoài khi sang Việt Nam hầu hết đều phải ở khách sạn 5 sao, nhưng giờ đây việc tôi mang tới cho họ một không gian lưu trú đẳng cấp như The Grand Manahattan thì rõ ràng tôi không cần giới thiệu về mình nhiều, họ sẽ biết mình là ai và sự nhiệt tình của mình khi tiếp đón họ”.

Khách hàng Trần Trang Cẩm Tú (Q.Tân Bình) Một yếu tố không nhỏ khác góp phần khiến khách hàng vững tin vào dự án chính là uy tín của đơn vị phát triển Novaland. Khách hàng Lý Quốc Hùng – Lý Xuân Mai (Việt kiều Hà Lan) cho biết: “Tôi đã đầu tư nhiều tại Novaland và rất thích thương hiệu này. Novaland có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực BĐS, bàn giao nhà đúng tiến độ. Dự án The Grand Manhattan lại ưu đãi chỗ đậu xe rất thuận tiện cho việc đi lại. Hi vọng dự án hoàn thành đúng như cam kết và trở thành ngôi nhà chất lượng cao khi hai vợ chồng về sống tại Việt Nam”.

Khách hàng Lý Quốc Hùng – Lý Xuân Mai (Hà Lan) Hội tụ tất cả các yếu tố để thành công, The Grand Manhattan đang tiếp tục gây “sốt” trên thị trường. Đặc biệt, bên cạnh đặc quyền chỗ đậu xe, những chủ nhân đầu tiên của The Grand Manhattan có cơ hội sở hữu “combo” quà tặng đắt giá: 01 Carat kim cương, gói hoàn thiện bếp cao cấp trị giá 150 triệu đồng, 04 đêm nghỉ dưỡng trong chuỗi resort tiêu chuẩn quốc tế như Azerai Resort (Cần Thơ) hoặc Anantara Resort (Mũi Né), và nhiều chính sách hấp dẫn khác.

