Manulife chủ trì tổ chức Hội nghị Định phí Việt Nam 2019

Đây là lần thứ 6, diễn đàn quy tụ hơn 200 chuyên viên và chuyên gia định phí bảo hiểm khi cùng thảo luận về những nội dung đa dạng liên quan đến chủ đề “Cùng chuyển đổi”.

Khi ngành định phí bảo hiểm ngày một phát triển, thì họ càng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi trong ngành bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

Là đơn vị chủ trì hội nghị này, Manulife Việt Nam nhận định “Hiện nay, kỹ năng chuyên môn ngành định phí đang có nhu cầu rất cao, đòi hỏi các công ty bảo hiểm luôn đặc biệt quan tâm.”

“Chuyên viên định phí là công việc đã gắn bó rất lâu với ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy nghề nghiệp này được săn đón bởi những cơ hội hấp dẫn tại các lĩnh vực khác vì ngày càng có nhiều những doanh nghiệp đang muốn khai thác kỹ năng ‘định hướng dữ liệu’ độc đáo của họ.” Chun Nam Ng, Giám Đốc Tài Chính Manulife Việt Nam.

“Nhằm nuôi dưỡng những tài năng và hạn chế việc chảy máu chất xám ngoài ngành, chúng ta cần đầu tư hơn vào sự phát triển và hội nhập của ngành định phí – đặc biệt tăng cường vai trò quan trọng của họ trong việc dẫn dắt sự chuyển đổi.”

Sự chuyển đổi trong ngành bảo hiểm nhân thọ đang được thúc đẩy một cách nhanh chóng và rộng khắp bởi công nghệ mới, dữ liệu lớn và bởi sự cần thiết thực hiện chuyển đổi bằng hành động tạo ra các giải pháp hướng đến khách hàng.

Khi càng nhiều công ty đang dần tiếp tục định hướng và khai thác hệ thống lưu trữ dữ liệu thì các chuyên viên định phí càng có thêm nhiều cơ hội rộng mở để trở thành ngôi sao sáng tại lĩnh vực này.

Sự kết hợp độc đáo giữa kỹ năng mang tính học thuật và nhận định chủ quan mang đến những giá trị mới cho nghề định phí.

Bằng cách củng cố và luôn chứng minh vai trò quan trọng của mình trong môi trường kinh doanh không ngừng biến đổi, các chuyên gia định phí đang giữ một vị trí đặc biệt tạo nên sự chuyển đổi giữa nhu cầu hiện tại thành một quỹ đạo mới cho sự phát triển nghề nghiệp hoàn toàn mới.

Thay vì phân nhánh thành các lĩnh vực phi bảo hiểm, các công ty bảo hiểm có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách phát huy nguồn lực từ chuyên gia định phí để khám phá và mở rộng vai trò của mình trong các lĩnh vực phi truyền thống của bảo hiểm như đầu tư, quản lý rủi ro, phân phối bán hàng và thậm chí cả dịch vụ khách hàng.

“Khi giá trị thực sự của nghề định phí được khai phá, sẽ giúp cho ngành bảo hiểm phát triển mạnh mẽ hơn thông qua vai trò của các công ty bảo hiểm trong việc thúc đẩy nhu cầu mới về cơ hội nghề nghiệp và phát triển sự nghiệp cho các chuyên viên định phí để trở thành các chuyên gia định phí,” Chun Nam chia sẻ thêm.

Hội nghị Định phí 2019 thu hút hơn 200 chuyên gia trong và ngoài nước tham dự.

Hiện tại là thời điểm thú vị để trở thành một chuyên gia định phí và sự phấn khích này đã được phản ánh tại hội nghị khi những người tham gia có cơ hội được lắng nghe các công ty tái bảo hiểm toàn cầu hàng đầu chia sẻ về các phương pháp mới và sáng tạo để thiết kế và phân phối các sản phẩm bảo hiểm cũng như tối ưu hóa giá trị nội tại của công ty, đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi khách hàng và sự phát triển bền vững của công ty bảo hiểm .

Hội nghị Định phí Việt Nam 2019 đồng thời cũng nêu bật sự cần thiết của các chuyên gia định phí trong việc nắm bắt sự chuyển đổi công nghệ đang diễn ra và tầm nhìn đặt khách hàng làm trọng tâm, đi liền với những thử thách mới và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hội nghị Định phí Việt Nam 2019 là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi các Công ty bảo hiểm và nhắm vào các chuyên viên định phí bảo hiểm chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Hội nghị được tài trợ bởi Tập đoàn tái bảo hiểm Hoa Kỳ (RGA), Công ty tái bảo hiểm Thụy Sĩ (Swiss Re), Công ty tái bảo hiểm Scor, Công ty tư vấn Decent Actuaries (DAC), Hiệp hội định phí Hoa Kỳ (Society of Actuaries), và Học viện định phí Vương Quốc Anh (the Institute and Faculty of Actuaries).

