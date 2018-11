Manulife VN tiếp tục chi trả thêm 68 tỷ đồng lãi sất cho khách hàng

Cùng kỳ năm ngoái, Manulife cũng đã trả thêm khoản bảo tức trị giá 58 tỷ đồng cho các khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm có chia lãi. Như vậy, bên cạnh việc được Manulife bảo vệ, khách hàng còn được đảm bảo lãi suất ổn định theo từng năm, được chia thêm bảo tức hấp dẫn, được hưởng dịch vụ bảo hiểm cao cấp nhờ vào chất lượng kinh doanh hiệu quả và phương châm “Khách hàng là Trọng tâm” của Manulife.

Khoản bảo tức đặc biệt nói trên sẽ được chi trả cho những khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm có chia lãi: An Khang Thành Tài, An Mỹ Thành Tài, An Hưng Thành Tài, Phúc An Khang, Phúc An Mỹ, Phúc An Hưng, Phúc Mỹ, Phúc Mỹ Toàn Diện, Bảo hiểm hỗn hợp Chăm Sóc Toàn Diện/Toàn Diện Ưu Việt, Bảo hiểm hỗn hợp 10/15/20 năm, Bảo hiểm hỗn hợp đến năm 55/60 tuổi; hợp đồng phát hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 và vẫn còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Liên tục trong nhiều năm liền, Manulife có kết quả kinh doanh ấn tượng và tăng trưởng vượt bậc cao so với thị trường. Hiện Manulife đang là công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam tính theo vốn điều lệ và là công ty bảo hiểm giữ vị trí số 1 về bảo hiểm liên kết qua ngân hàng (Bancassurance) tính theo phí bảo hiểm.

P.V