Mất quyết định phục viên cần làm gì để được tính thêm thời gian tham gia BHXH?

Theo Khoản 2, Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Trường hợp NLĐ đề nghị cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an vào thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau khi xuất ngũ, nhưng không cung cấp được Quyết định phục viên, xuất ngũ, chỉ có các giấy tờ liên quan như lý lịch quân nhân, lý lịch Đảng viên trong quân đội, công an; danh sách quản lý quân nhân khi nhập ngũ, xuất ngũ; danh sách chuyển quân dự bị, quyết định thăng quân hàm; Bằng khen; Giấy khen… để chứng minh thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân, kèm theo Giấy xác nhận được thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên thì được coi là giấy tờ làm căn cứ cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an để tính hưởng BHXH.Do đó, bạn cần lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), kèm theo hồ sơ theo hướng dẫn trên, và nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Chuyên gia Ánh Đào