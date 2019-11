Máy bay lỗi chưa được trở lại, Boeing trình làng Max 10

Quảng cáo

Trước đó, ngày 10/3/2019, chiếc máy bay Boeing 737 Max của hãng hàng không Ethiopian Airlines bất ngờ gặp nạn, khiến toàn bộ 157 người trên chuyến bay thiệt mạng. Còn tháng 10/2018, chiếc máy bay tương tự của hãng Lion Air cũng gặp sự cố và rơi trên biển, khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng. Ngay sau đó, các quốc gia đồng loạt “đóng cửa” bầu trời với dòng máy bay này, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, ngày 22/11, Boeing đã chính thức trình làng chiếc máy bay 737 Max 10 đầu tiên. Đây là chiếc tàu bay có kích thước lớn nhất thuộc gia đình MAX, có thể chở đến 230 hành khách, với chi phí tính trên mỗi ghế theo dặm thấp nhất so với tất cả các máy bay một lối đi trên thị trường hiện nay.Boeing cho biết, chiếc máy bay sẽ trải qua loạt kiểm tra về hệ thống và động cơ trước khi cất cánh vào năm tới (2020).Nhà sản xuất máy bay này cho biết, tới nay B737 Max 10 đã có 550 đơn đặt hàng từ 20 khách hàng toàn cầu.Chiếc 737 Max 10 được trình làng trong bối cảnh người anh em của nó là Max 8 vẫn chưa được nhà chức trách hàng không Mỹ cấp chứng nhận an toàn để được hoạt động trở lại. Trước đó, 737 Max 8 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn, làm gần 350 người tử vong, nên bị nhiều quốc gia cấm bay vào vùng trời của mình.Trước đó, tại một cuộc họp báo được tổ chức tại Hà Nội hôm 24/10, ông Darren A.Hulst, Phó Chủ tịch Marketing Thương mại của Boeing cho biết, sau khi bị cấm bay, hãng đã thực hiện nâng cấp phần mềm, và đang đợi nhà chức trách hàng không Mỹ cấp phép trở lại. Khi đó, đại diện Boeing kỳ vọng chỉ vài tuần sẽ được Mỹ cấp chứng nhận an toàn, và dự kiến 737 Max 8 sẽ được khai thác trở lại trên toàn cầu trong cuối năm 2019. Dù vậy, tới nay vẫn chưa rõ bao giờ B737 Max 8 được cấp chứng nhận an toàn và ngày hoạt động trở lại.

Lê Hữu Việt