Mẹ bỉm sữa nói gì về nghi vấn nguồn gốc hàng hóa của Con Cưng?

Nhiều bà mẹ hoang mang vì tin tưởng thương hiệu uy tín nhưng cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm về nguồn gốc hàng hóa tại Con Cưng. Ảnh: Lê Quân.

Mặc dù vướng phải lùm xùm nhưng vài ngày qua, các cửa hàng của Con Cưng vẫn hoạt động khá tốt. Ảnh: Lê Quân.

Chưa dừng lại ở việc tổng kiểm tra hệ thống Con Cưng trên toàn quốc của cơ quan quản lý thị trường, hôm qua, 25/7, Bộ Công Thương đã có quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đối với Công ty cổ phần Con Cưng (Con Cưng).Trước đó, sau 3 ngày (22-24/7) kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm của Con Cưng.Chị Ngọc Nga (quận Bình Tân, TP.HCM) là khách hàng thường xuyên ở một cửa hàng Con Cưng gần nhà. Từ tháng cuối cùng của thai kỳ cho đến nay con đã hơn 1 tuổi, chị và chồng luôn ưu tiên chọn thương hiệu này để mua các sản phẩm dành cho bé từ quần áo, tã lót đến đồ chơi cho bé, nước giặt quần áo...Chị Nga cũng cho biết thêm vợ chồng chị coi việc mua quần áo, đồ dùng cho con là rất quan trọng, đặc biệt là trẻ sơ sinh.“Bé chỉ mới hơn 1 tuổi, da rất nhạy cảm do đó quần áo, tã lót phải là các sản phẩm đảm bảo để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Là khách hàng thường xuyên, nhưng mấy hôm nay thông tin sai phạm của Con Cưng liên tiếp được phát hiện khiến tôi thấy rất hoang mang”, chị Nga nói.Chị Xuân Mai (32 tuổi, một nhân viên văn phòng ở quận 5) tỏ thái độ bức xúc: “Là phụ huynh có con nhỏ, chúng tôi luôn cố gắng tìm mua những sản phẩm uy tín với mong muốn con mình được chăm sóc tốt nhất. Tôi có cảm giác như mình đã bị công ty lợi dụng lòng tin và lừa dối khách hàng suốt thời gian qua”.Một độc giả tên Khiêm thì bình luận trên Zing.vn: “Vì con nên tôi không tiếc tiền để mua những sản phẩm giá cao hơn so với thị trường bên ngoài, tuy nhiên, rất khó có thể chấp nhận cách làm việc của công ty”. Độc giả này cũng lo lắng về nguồn gốc, xuất xứ của những mặt hàng khác, đặc biệt là về dinh dưỡng như sữa cho bé và mẹ bầu.Có nhiều nghi vấn về gian lận thương mại và cơ quan chức năng vẫn liên tục kiểm tra, nhưng theo ghi nhận của Zing.vn, một số cửa hàng thuộc hệ thống Con Cưng trên địa bàn TP.HCM những ngày qua lượng khách mua sắm vẫn khá ổn định.Ngày 25/7, tại các cửa hàng Con Cưng trên đường Trần Quang Khải, Tôn Thất Tùng (quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Ngô Gia Tự (quận 5)… vào giờ trưa nhưng lượt người ra vào mua sắm tại các cửa hàng khá đông. Các mặt hàng phụ huynh chọn mua thường là quần áo, tã lót và một số vật dụng dành cho bé.Trong những ngày này, khi mua sắm tại Con Cưng, khách hàng luôn được nhân viên "kèm sát" và nhắc nhở không được chụp ảnh, quay phim tại cửa hàng.Chị Phương Khanh (quận 6) là khách hàng mua sắm tại cửa hàng Con Cưng Ngô Gia Tự cho hay đã dùng các sản phẩm từ hệ thống siêu thị này cho 2 con nhỏ nhiều năm nay và cảm thấy khá hài lòng về chất lượng, giá cả.“Giá các sản phẩm tại đây cá nhân tôi thấy hài lòng vì ở phân khúc trung bình, chấp nhận được. Quần áo cho bé ở đây mẫu mã không bắt mắt, nhưng chất liệu vải thì dùng được lâu, thấm hút mồ hôi”, chị Khanh nói.Bà mẹ này cũng cho hay mình rất quan tâm và theo dõi sát vụ việc lùm xùm của Con Cưng mấy ngày gần đây. Chị Khanh cho rằng hiện tại mình không tẩy chay như nhiều phụ huynh khác, mà chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.“Qua theo dõi, tôi biết được công ty này đã xuất trình một số giấy tờ nhập khẩu để chứng minh nguồn hàng hóa của họ. Tôi sẽ chờ quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng, nếu thực sự lừa dối khách hàng thì việc tẩy chay cũng không quá trễ”, chị nói.Chị Ngọc Thanh, một khách hàng của hệ thống siêu thị này tại đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức, cũng cho biết không phiền lòng gì với chất lượng hàng hóa và rất cảm tình với phong cách phục vụ của nhân viên tại cửa hàng Con Cưng, nên vẫn mua sắm các sản phẩm cần thiết cho con trai một tuổi rưỡi dù mấy ngày nay thông tin mập mờ về nguồn gốc, nhãn mác rộ lên.Độc giả Nguyễn Quang Duy nói rằng trong kinh doanh, nhiều công ty lớn cũng “dính” phải những trường hợp sản phẩm lỗi tương tự Con Cưng. Theo độc giả này, công ty đã dám xuất trình giấy tờ nhập khẩu thông quan hàng hóa, thì nên chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.Trong khi đó, phía Con Cưng luôn khẳng định có đầy đủ chứng nhận do cơ quan chức năng Thái Lan cấp, xác nhận sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với 100% nguyên liệu từ Thái Lan và các nước ASEAN.Các thông tin cũng chỉ mới đề cập đến lô sản phẩm lỗi như khiếu nại của khách hàng, mà chưa giải thích các lỗi tem nhãn ghi nguồn gốc xuất xứ, dán chồng các nhãn ghi nơi sản xuất như kết quả kiểm tra hôm 22/7 của cơ quan chức năng.

Theo Zing