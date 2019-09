MobiFone giành quán quân cuộc thi Cyber Range 2019 về bảo mật cho doanh nghiệp

Quảng cáo

Cuộc thi Cyber Range 2019 được Fortinet, công ty của Mỹ có đại diện tại Việt Nam tổ chức. Nhiệm vụ của thí sinh là sử dụng các kỹ năng phân tích dấu hiệu, nguồn thông tin được cung cấp để tìm ra cách phòng chống tấn công đến hệ thống nội bộ.

Với mục đích giúp cho các cán bộ kỹ thuật của những doanh nghiệp đã và đang sử dụng giải pháp của Fortinet có thêm kiến thức, kỹ năng để phòng thủ, bảo vệ hệ thống thông tin của đơn vị mình. Cyber Range 2019 cung cấp cho doanh nghiệp khả năng kết nối an toàn thông qua kiến trúc bảo mật Fortinet Security Fabric. Sau nửa ngày đào tạo chuyên sâu về lý thuyết, các chuyên gia tư vấn cấp cao của Fortinet đã đưa ra nhiều tình huống tấn công mạng giả lập điển hình nhằm giúp các chuyên gia an ninh mạng đến từ nhiều nhà mạng, ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam được trải nghiệm thực hành, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Các chuyên gia Fortinet và 12 đội thi đến từ 11 doanh nghiệp đã chia thành 2 nhóm, 1 nhóm chuyên tấn công và 1 nhóm chuyên phòng thủ, để cùng thi đấu, trao đổi kinh nghiệm về các tình huống tấn công mạng và áp dụng các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất hiện nay.

Trong suốt 3 giờ đồng hồ thi đấu, 12 đội thi đến từ MobiFone, Viettel, VNPT (2 đội), BIDV, Bảo Việt Bank, PVCombank, PTI Insurance, Mcredit, EVN, Sungroup, VTVCab đã liên tục phải ứng phó với rất nhiều cuộc tấn công được đưa ra theo kịch bản như tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), tấn công qua email đính kèm nội dung không lành mạnh hay mã độc…

Cuộc thi gồm có 3 phần gồm: phần 1 sẽ thi các kỹ năng Stop the attack, protect from the attack, được chia ra 2 phần về network attack và email attack. Theo đó thí sinh sử dụng 2 công cụ được cung cấp là Fortigate và Fortimail để thực hiện phần thi. Kết quả phần này đội MobiFone được cao nhất: 2.250 điểm. Ở phần thi thứ 2 các thí sinh sẽ so tài về phần Policy Optimization và Forensic Investigation, hiệu chỉnh là tối ưu các cấu hình thiết bị để thực hiện ngăn chặn tấn công. Riêng trong phần thi này, đội MobiFone được 715 điểm. Phần 3 của cuộc thi này các thí sinh sẽ so tài phần hỏi đáp với 10 câu hỏi về các dự liệu trong phần 1 xoay quanh các vấn đề như cần sử dụng kho dữ liệu meta data để phân tích và tìm được địa chỉ IP tấn công, phương thức tấn công, tên file gây hại.... Ở phần thi này, đội MobiFone được 800/1.000 điểm.

Tính tổng số điểm của 3 phần thi, kết quả chung cuộc MobiFone có điểm số cao nhất là 3.765 điểm, VNPT được 3.545 điểm và Viettel IDC được 3.345 điểm. Với kết quả này, MobiFone đã giành ngôi vị Vô địch Cyber Range 2019.

Ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Fortinet Việt Nam cho biết: “Cyber Range là ý tưởng tổ chức độc đáo của Fortinet, nơi hướng tới những bài tập tình huống mang tính ứng dụng cao nhằm trang bị cho chuyên gia an ninh mạng của các tổ chức khả năng bảo vệ thông minh và liên tục trên toàn bộ bề mặt tấn công đang được mở rộng ngày nay. Chúng tôi luôn sẵn sàng cùng với các chuyên gia an ninh mạng đối mặt với những thách thức an ninh đến từ mọi môi trường mạng, ứng dụng, đám mây hoặc di động”.

Các mối đe dọa trên không gian mạng đang trở nên phức tạp hơn với những nguy hiểm mới xuất hiện hàng ngày. Từ Mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) đến công nghệ đám mây (cloud), các doanh nghiệp cần một kiến trúc có thể tích hợp, đồng bộ hóa và tự động hóa các biện pháp phòng thủ trên toàn bộ mạng lưới của họ.

Đánh giá về chất lượng các đội qua cuộc thi, ông Kelvin Chua, Giám đốc Kỹ thuật Fortinet Đông Nam Á - Hồng Kông nhận định chuyên môn, kỹ năng của các đội tham gia rất cao, không thua kém gì. “Các đội thi đã có rượt đuổi với số điểm khá sát, không có nhiều cách biệt. Điều đó cũng cho thấy chất lượng chuyên môn khá tương đồng”, ông Kelvin Chua nói.

Ông Kelvin Chua cũng nhận định, tại Việt Nam, nhân lực làm về bảo mật rất trẻ, không thua kém so với các nước khác. Fortinet luôn sẵn sàng cộng tác với các trường đại học để tham gia đào tạo cho các sinh viên những kiến thức bảo mật mới nhất. Đơn cử như, hiện nay tại Singapore, Fortinet đã hợp tác với Đại học công nghệ Nanyang để đào tạo kiến thức an ninh mạng cho sinh viên.

Đại diện Fortinet cũng chia sẻ, hãng muốn tổ chức thêm nhiều các sự kiện tương tự tại Việt Nam nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng cho nhân sự bảo mật của các doanh nghiệp. Và trong thời gian tới, Fortinet sẽ xem xét tổ chức cuộc thi Cyber Range theo qui mô khu vực Đông Nam Á để các doanh nghiệp tại Việt Nam có cơ hội được cọ xát, giao lưu với các đội thi của các nước.

P.V