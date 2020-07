Mới tiếp nhận về lại Nhà nước, lãnh đạo cảng Quy Nhơn đã bị tố cáo

Quảng cáo

Tố cáo bổ nhiệm người nhà



Từ tháng 6/2019, Vinalines đã tiếp nhận lại 75,01% cổ phần tại Cty CP cảng Quy Nhơn từ Cty Khoán sản Hợp Thành, với số tiền hơn 415 tỷ đồng. Việc này thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ sau kết luật thanh tra và chỉ ra việc thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại cảng Quy Nhơn chưa đúng quy định. Sau chuyển giao này, cảng Quy Nhơn chính thức về lại Nhà nước nắm cổ phần chi phối.



Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, một cổ đông của Cty CP Cảng Quy Nhơn đã gửi đơn tố cáo lãnh đạo cảng này nhiều sai phạm trong bổ nhiệm nhân sự, ký hợp đồng kinh tế.



Theo đó, ông Phan Tuấn Linh, Tổng Giám đốc Cty CP Cảng Quy Nhơn bị tố cáo: Lôi kéo vây cánh, bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn, người nhà vào các vị trí trọng yếu trong công ty. Cụ thể, ông Linh đã bổ nhiệm 3 người, gồm: bà N.T.H - Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ; ông P.V.K - Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ (ông K. là chồng bà H., đều quê Hải Phòng); ông V.A.T - Thư ký Tổng giám đốc.



Ông Linh tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phúc tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực, dù ông Phúc đã về hưu từ năm 2018 và đã bị kỷ luật về Đảng.



Đơn tố cáo trên cũng cho rằng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Phúc ký hợp đồng thuê tàu lai dắt giữa cảng Quy Nhơn với Cty TNHH TMVT Phúc Trường Linh có thời hạn tới 10 năm, giá trị hợp đồng 324 tỷ đồng không qua đấu thầu, trái quy định.



Ngoài ra, cả ông Linh và ông Phúc đều bị tố cáo đưa các công ty sân sau ký hợp đồng với cảng Quy Nhơn, gồm: Cty TNHH Nguyên liệu giấy Á Châu; Cty CP Dịch vụ hậu cần Cảng biển Quy Nhơn; Cty TNHH TMVT Phúc Trường Linh; Cty TNHH TM&DV Hàng hải Thái Hà.



Sẽ xử lý xong trong quý III/2020



Sau khi nhận được đơn tố cáo trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã giao Vinalines xác minh trả lời. Ngày 15/6/2020, Vinalines đã ban hành kết luận xác minh nội dung tố cao lãnh đạo cảng Quy Nhơn.



Qua xác minh, tổ xác minh của Vinalines kết luận, việc ông Linh bổ nhiệm các nhân sự trên là đúng quy định, phù hợp nhu cầu đơn vị. Những người được bổ nhiệm cũng không phải người nhà của lãnh đạo cảng. Do đó, nội dung tố cáo không có cơ sở.



Về trường hợp của ông Nguyễn Hữu Phúc, dù đã nghỉ hưu, bị kỷ luật những vẫn được ông Linh bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc cảng Quy Nhơn. Theo kết luận của Vinalines, ông Phúc nghỉ hưu năm 2018, sau đó được cảng Quy Nhơn ký hợp đồng làm phó giám đốc có thời hạn 3 năm, tới hết năm 2021.

Hợp đồng lao động ký với ông Phúc do ban lãnh đạo của nhà đầu tư cũ thực hiện trước khi cảng chuyển giao lại cho nhà nước (về lại Vinalines), hợp đồng không trái quy định, vẫn còn hiệu lực. Vinalines tiếp nhận lại nguyên trạng, ông Phúc được ký hợp đồng làm Phó Tổng giám đốc trước khi ông Linh về làm Tổng giám đốc. Do đó, nôi dung tố cáo không có cơ sở.



Với hợp đồng giữa cảng Quy Nhơn và Cty Phúc Trường Linh ký tháng 4/2019, kết luận của Vinalines xác định, hợp đồng này được ký trước khi càng Quy Nhơn bàn giao lại cho nhà nước. Thời điểm ký hợp đồng, cảng Quy Nhơn không có vốn nhà nước, nên không cần đấu thầu. Khi tiếp nhận lại cảng Quy Nhơn, Vinalines cũng phải kế thừa các hợp đồng kinh tế đã ký.



Tuy nhiên, tổng giá trị hợp đồng trên là 324 tỷ đồng, vượt quá 35% tổng giá trị tài sản cảng Quy Nhơn, nhưng chưa thông qua Đại hội cổ đông là trái luật. Do đó, nội dung tố cáo đúng 1 phần.



Về tố cáo 4 công ty được cho là sân sau của lãnh đạo cảng Quy Nhơn, theo kết luận xác minh, chỉ có trường hợp Cty Á Châu do vợ ông Phúc làm đại diện theo pháp luật có hợp đồng kinh tế với cảng Quy Nhơn từ năm 2003. Tuy nhiên, ông Phúc không công khai các lợi ích liên quan tới Cty Á Châu là chưa đúng quy định.



Với 3 công ty còn lại, gồm: Cty Hậu cần Cảng biển Quy Nhơn, Cty Phúc Trường Linh và Cty Thái Hà, được kết luận không liên quan tới các lãnh đạo cảng Quy Nhơn, hoặc không có hoạt động kinh tế với cảng Quy Nhơn.



Do đó, kết luận xác định, nội dung tố cáo chưa đúng, nhưng ông Phúc đã không công khai các lợi ích liên quan tới Cty Á Châu; HĐQT cảng Quy Nhơn các thời kỳ cũng có lỗi khi không kịp thời yêu cầu ông Phúc thực hiện việc công khai này.



Từ kết quả xác minh tố cáo trên, lãnh đạo Vinalines yêu cầu người đại diện vốn của mình tại cảng Quy Nhơn thực hiện: phối hợp với HĐQT xây dựng quy chế về bổ nhiệm cán bộ; rà soát lại hợp đồng ký với Cty Phúc Trường Linh; kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các nội dung vi phạm trong ký kết các hợp đồng kinh tế.



Ban Tổ chức Nhân sự Vinalines được giao xem xét lại hợp đồng ký với Phó Tổng giám đốc cảng Quy Nhơn Nguyễn Hữu Phúc, báo cáo HĐTV Vinalines quyết định.



Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Vinalines và Cty CP Cảng Quy Nhơn cho biết, trong quý III/2020, sẽ xử lý xong các nội dung tố cáo được xác định là đúng, hoặc đúng 1 phần; xử lý dứt điểm những tồn tại về nhân sự, các hợp đồng kinh tế sau khi chuyển giao.



