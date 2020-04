Mua lại Vietcombank-Cardif, FWD tái cấu trúc thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Ngày 9/4 vừa qua, Tập đoàn FWD đã chính thức thông báo nhận được sự chấp thuận theo luật định cho việc mua lại Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif (VCLI). Việc mua lại VCLI giúp FWD mở rộng sự hiện diện và tăng thị phần của mình tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời, khẳng định sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam.

FWD sẽ tiếp tục chăm sóc tất cả các hợp đồng bảo hiểm hiện tại của VCLI sau khi hoàn tất giao dịch

FWD sẽ sớm đổi tên VCLI và việc chuyển đổi thương hiệu chính thức sẽ được diễn ra trong vài tháng tới. Việc chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng hiện tại với VCLI. FWD sẽ tiếp tục chăm sóc tất cả các hợp đồng bảo hiểm hiện tại của VCLI sau khi hoàn tất giao dịch.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tập đoàn FWD cho biết: “Việt Nam là một trong những thị trường bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất tại Châu Á và chúng tôi vui mừng mở rộng sự hiện diện của mình tại đây thông qua giao dịch quan trọng này. Chỉ trong vòng một vài năm kể từ khi có mặt tại Việt Nam, FWD đã khẳng định mình là một thương hiệu trẻ, năng động, và khác biệt. Việc mua lại này là minh chứng vững chắc cho niềm tin của chúng tôi vào sự tăng trưởng và tiềm năng dài hạn của thị trường Việt Nam”.

Như vậy, toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ có 18 doanh nghiệp sẽ giảm xuống còn 17 sau khi VCLI chính thức sáp nhập vào FWD trong một vài tháng tới.

FWD Việt Nam cách đây không lâu cũng đã công bố tăng vốn điều lệ của công ty từ 3.675 tỷ đồng lên hơn 13.937 tỷ đồng, vượt xa nhiều hãng bảo hiểm khác để trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam tính theo vốn điều lệ.

FWD là tập đoàn bảo hiểm trực thuộc Tập đoàn đầu tư Pacific Century của tỉ phú Richard Li. Tập đoàn được thành lập năm 2013, thông qua việc mua lại doanh nghiệp bảo hiểm ING tại Hồng Kông, Ma Cao và Thái Lan. Sau đó, bằng việc chi hơn 6 tỉ USD đầu tư mua bán sáp nhập doanh nghiệp, Tập đoàn đã nhanh chóng mở rộng và thâm nhập thêm các thị trường mới như Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật, Malaysia.

Mới đây, Tập đoàn FWD đã mua lại toàn bộ cổ phần của Ngân hàng thương mại Siam (Thái Lan) tại Công ty bảo hiểm nhân thọ SCB, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm dài hạn qua ngân hàng này. Tập đoàn cũng đã mua lại MetLife Hồng Kông và trở thành đối tác chiến lược của của nhiều ngân hàng lớn tại châu Á như Security Bank Corporation tại Philippines, HSBC tại Malaysia, Commonwealth of Australia tại Indonesia, ICBC - Industrial and Commercial Bank of China tại Hồng Kông...

FWD đang là tập đoàn bảo hiểm có mặt rộng khắp châu Á với tổng tài sản hơn 50,9 tỉ USD với 7,5 triệu khách hàng và 6.200 nhân viên.