Mua xe Land Rover tại VMS 2018, khám phá New Zealand 4 ngày 3 đêm

Tại Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show –VMS 2018) từ 24-28/10, Jaguar Land Rover Việt Nam giới thiệu mẫu xe Jaguar E-PACE và mẫu xe Range Rover mới .

Jaguar E-PACE là SUV cỡ nhỏ năm chỗ, mang trong mình thiết kế và hiệu suất của một chiếc xe thể thao Jaguar, nội thất rộng rãi, đa dụng với công nghệ dẫn động toàn thời gian nhắm đến khách hàng là các gia đình trẻ, thành đạt, có cá tính tại các đô thị lớn. Giá bán lẻ (đã bao gồm các tùy chọn thêm theo xe) từ 2,959 tỷ đồng.

Trong khi đó mẫu Range Rover mới kế thừa những đặc tính và phẩm chất di sản huyền thoại của thương hiệu Land Rover. Range Rover là mẫu xe SUV cả thế giới mơ ước, hội tụ đủ các phẩm chất ưu tú nhất của một chiếc xe hạng sang từ hiệu suất vận hành trên mọi địa hình, đến nội thất và thiết kế đẳng cấp cùng công nghệ bền vững. Range Rover mới có giá bán từ 7,35 tỷ - 10,24 tỷ đồng (tùy phiên bản).

Ngoài hoạt động trưng bày tại gian hàng bên trong triển lãm VMS 2018, khách tham quan còn có cơ hội được tư vấn, tìm hiểu, trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe địa hình hạng sang của Land Rover qua chương trình Above & Beyond Tour nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của thương hiệu diễn ra song song tại khu vực ngoài trời của triển lãm.

Sự kiện mang đến cho khách hàng cơ hội chinh phục các bài tập địa hình với thiết bị chuyên biệt của Land Rover và khám phá kỹ năng xử lý qua đường chạy được thiết kế đặc trưng của Land Rover dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp nước ngoài.

Nhằm tri ân khách hàng mua xe trong thời gian diễn ra triển lãm, khách hàng sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm miễn phí, gói phủ chăm sóc xe Supaguard và 1 món phụ kiện (tùy vào từng dòng xe, phụ kiện có thể khác nhau).

Ngoài ra, vị khách hàng duy nhất mua xe Land Rover đồng thời hoàn thành các bài trải nghiệm với số điểm cao nhất tại chương trình Above & Beyond Tour sẽ được tặng một chuyến đi khám phá đất nước New Zealand trọn gói miễn phí dành cho hai người cùng Land Rover trong vòng 4 ngày 3 đêm.

Các mẫu xe của Jaguar và Land Rover khi được bán ra đều có chế độ bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu 3 năm (tương đương với 100.000km đầu tiên, tùy điều kiện nào đến trước), gói dịch vụ bảo dưỡng 5 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành (Extended Warranty) lên đến 2 năm.

